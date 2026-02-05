Kärppien kapteeni Atte Ohtamaa puhui suoraan joukkueensa tilanteesta voitokkaan Tappara-ottelun jälkeen.

Kärpät sai torstaina lievää helpotusta ahdinkoonsa, kun se kukisti Tapparan vieraskaukalossa maalein 4–1.

Oululaisten kausi on toistanut viime sesongin kaavaa ja joukkue on madellut sarjan häntäpäässä. Väkevä vierasvoitto sarjakärjestä antoi kuitenkin uskoa kärppälaumalle.

– Onhan tässä jumpattu, puhuttu, taisteltu, väännetty ja käännetty vaikka minkä näköistä. Tilanteiden hyväksyminen ja niistä oppiminen. Jos me haluamme pisteitä saada jatkossakin, niin tältä sen pitää näyttää, Kärpät-kapteeni Atte Ohtamaa totesi pelin jälkeen.

Kärpät on 46 pelaamansa pelin jälkeen sarjataulukossa sijalla 14. Eroa pudotuspeliviivaan on kuitenkin vain neljä pistettä, joten haaveet pudotuspeleissä ovat vielä olemassa.

Ohtamaa tiedostaa selkeästi, mitä Kärppien on tehtävä kurssin kääntämiseksi.

– Uskoa siitä, että tämä on ainut tapa, jolla pystymme pärjäämään, ja mitä tämä sarja vaatii koko ajan ja joka ilta. Näistä tunteista ja hetkistä, kun saadaan onnistumisia ja niitä ruokittua. Tiedetään, mitä sen pitää olla joka hetki, että pystymme nousemaan ja kääntämään laivan, Ohtamaa sanoo viitaten Tappara-pelin esitykseen.

– Paljon ollaan pelattu hyviä pelejä ja jossain vaiheessa ollaan kuitenkin pystytty antamaan voitto keinolla vaikka minkä näköisellä välillä pois. Pitkäjänteistä työtä tässä tehdään. Matkan varrella pitää oppia, ja nämä ovat niitä viimeisiä hetkiä.

Kärppien pelaajat julkaisivat alkuviikosta avoimen kirjeen seuran kannattajille. Ulostulossa pelaajat kiittivät tuesta vaikeiden aikojen keskellä ja pyysivät suorituksiaan anteeksi.

Ohtamaa selvensi keskiviikkona, mistä ulostulossa oli oikeastaan kyse.

– Ennen kaikkea halusimme arvostusta meidän hienoille kannattajillemme. Olemme saaneet koko ajan vankkumatonta tukea ja isoa kannustusta, ja siitä voimaa vaikeana hetkenä. Hetket ovat olleet vaikeita tässä pidemmän aikaa, mutta meillä on uskollinen kannattajakunta koko ajan meitä tukemassa ja auttamassa, Ohtamaa sanoo.

Kun Kärpät hävisi viime lauantaina Ässille 0–4 kotikaukalossaan, alkoivat fanit osoittaa jo mieltään joukkueelle. Loppusummerin soitua Kärpät sai kotiyleisöltään buuaukset niskaansa, minkä seurauksena joukkue liukeni vähin äänin pukukoppiin – kannattajia kiittämättä.

– Viime lauantaina vähän ehkä tuska ja turhautuminen paistoivat meistä kaikilla. Koimme tilanteen semmoiseksi, että ehkä on järkevämpää poistua jäältä tässä vaiheessa. Tilanteet ovat kärjistyneet aikaisemminkin vastaavissa tilanteissa vähän huonoon suuntaan. Halusimme kuitenkin sen jälkeen osoittaa arvostusta ja kiitollisuutta. Se oli sanoma, jonka halusimme tuoda kannattajillemme esiin, Ohtamaa kertoo.

4:13 Kärpät palasi keskiviikkona voittokantaan kukistamalla Tapparan 4–1.