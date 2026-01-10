Kun Ässät sähläsi päätykiekon yrityksen 1–5-osumaksi kahdella nollaa vastaan, alkoi lauantaina Porin jäähallin katsomossa vaellus kohti ulko-ovea. Osa yleisöstä äänesti Ässien ja Tapparan kohtaamisessa jaloillaan.

Ässien ja Tapparan viikonlopun kahdesta pelistä tuli kuin toistensa kopioita. Ässät teki avausmaalin, ja ottelun edetessä Tappara jyräsi tyylillä, joka ei jättänyt sijaa selittelylle.

Tapparalle kirjattiin lauantaina lopulta 5–1-voitto.

– Totta kai olen pettynyt erityisesti toiseen erään. Se lähti väärään suuntaan, emmekä päässeet paineen alta pois. Tappara oli kaikessa parempi. Selkärankamme on liian ohut. Pari maalia omiin, ja menimme vähän pieniksi ja olimme hitaita, Ässien päävalmentaja Jarno Pikkarainen mietti.

Porissa muisteltiin kevättä 2006, jolloin Ässät kukisti Tapparan SM-liigan puolivälierissä ja eteni finaaleihin. Kaikki, mitä nostalgia ehkä antoi kotijoukkueelle, mureni toisessa erässä.

Ässien maalivahti Jan Bednar torjui toisessa erässä vain kerran ja Tappara iski kaikki viisi maaliaan.