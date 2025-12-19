



Jarmo Kekäläisen tunteiden vuoristorata: "Sellaista en ole koskaan elämässäni kokenut aikaisemmin" 0:38 Jarmo Kekäläinen avautui videoyhteydellä viime päivinä kokemastaan tunteiden vuoristoradasta – Kari-isä kuoli ja Kekäläinen nousi perään Buffalo Sabresin GM:ksi. Julkaistu 19.12.2025 18:50 Tuomas Hämäläinen tuomas.hamalainen@mtv.fi TuoHamalainen – Aikamoinen tunteiden vuoristorata. Sellaista en ole koskaan elämässäni kokenut aikaisemmin. Näin sanoi perjantaina Jarmo Kekäläinen. Edellisenä sunnuntaina hänen Kari-isänsä kuoli 82 vuoden iässä. Maanantaina NHL-seura Buffalo Sabres nimesi Kekäläisen uudeksi general managerikseen. – Olin Suomessa ja pääsin näkemään isäni. Hyvästelemään ja kiittämään, Kekäläinen kertoi. – Sitten tuli tämä (GM-pesti) tähän samaan ollessani Suomessa. Aikamoista myllerrystä on ollut, mutta elämä jatkuu. – Tunsin isäni hyvin, että olen ihan varma siitä, että hän olisi komentanut minut nopeasti jatkamaan töitä, jos hän olisi vielä pystynyt kommunikoimaan. Töitä Kekäläinen oli toiminut Sabresissa kesäkuun taitteesta alkaen vanhempana neuvonantajana. Sitä seurasi ylennys Kevyn Adamsin saatua lähtöpassit Sabresin GM:n pukilta.





Kekäläinen pääsi toista kertaa urallaan NHL-seuran GM:ksi. Aiemmin hän operoi tehtävässä Columbus Blue Jacketsissa vuosina 2013–2024.

– On tullut paljon oppia sekä kantapään kautta että menestyksen kautta. Niistä eteenpäin jatkamalla uskon, että olen paljon parempi manageri tällä kertaa.

Töitä Buffalossa riittää. Menestys on kiertänyt seuraa vuosikausien ajan. Pudotuspeleissä nippu on pelannut viimeksi vuonna 2011.

– Olen aina sanonut, että jääkiekko on ultimaattinen joukkuelaji, jossa tarvitaan joka jätkän panosta. Joka jätkä on tärkeä. Kaikkien pitää pystyä tuomaan parhaansa siitä, muuten vuotaa aina jostain. Ehkä se on se suurin syy, Kekäläinen ruoti.

Hän paalutti jo aiemmin Sabresin lehdistötilaisuudessa seuran hävinneen kauden aikana otteluita siihen, että vastustaja on tehnyt enemmän töitä. Kekäläinen linjasi moisen anteeksiantamattomaksi.

Suomalaismedialle mies painotti keskittyvänsä ensitöikseen siihen, että Buffaloa ei voitettaisi jäällä työllä – sen määrällä tai laadulla.

– Meillä on paljon talenttia, paljon taitoa joukkueessa. Sitä ei voi hyväksyä, että hävitään joukkueelle, jolla sitä on mahdollisesti vähän vähemmän, vain sen takia, että me emme ole valmiita pistämään itseämme likoon ja tekemään tarpeeksi töitä. Se on sellainen asia, jota tarkkaillaan jatkuvasti. Se on varmasti muutenkin ollut koko urani ajan yksi tärkeimmistä filosofioista.

– Taitoa tarvitaan totta kai – muuten tässä liigassa ei pysty pelaamaan, mutta ennen kaikkea tarvitaan luonnetta, kilpailullisuutta, kurinalaisuutta ja tällaisia luonteenpiirteitä, koska useimmiten pienemmälläkin taidolla voittaa, jos niitä löytyy.

Kekäläinen alleviivasi nähneensä paljon joukkueita, joissa taitoa riittää mutta luonnetta ei löydy – "ja sitten ei ikinä päästä mihinkään tavoitteisiin, joita joukkueelle on asetettu".

Eteenpäin

Buffalon pelaajat ovat kertoneet negatiivisuuden nostaneen helposti päätään, kun tappioita on tullut. Kekäläinen kiteytti, että vastoinkäymisten käsittely ja niistä oppiminen on osa ammattilaisurheilua.

– Minun mielestäni on yksi ammattiurheilijan vahvuuksia, että pystyy käsittelemään sekä ylämäet että alamäet ja jatkamaan siitä eteenpäin oppimalla jotain. Ei kuitenkaan voi jäädä märehtimään varsinkaan vastoinkäymisiä.

Ne on Kekäläisen mukaan unohdettava heti – "on pyyhittävä pölyt olkapäiltä ja jatkettava eteenpäin".

– Jos tulee hyviä hetkiä, menestystä, paljon suitsutusta ja kaiken maailman positiivista palautetta, sitäkään ei saada jäädä miettimään liikaa, maiskuttelemaan ja lepäämään laakereille. Myös ne pitää osata käsitellä oikein, GM teesasi.

Tuomas Hämäläinen