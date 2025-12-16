NHL-seura Buffalo Sabresin GM:ksi nimetty Jarmo Kekäläinen astui ensi kertaa median eteen seuran uutena urheilun ykköspomona. Kekäläinen ei pelännyt puhua ultimaattisesta tavoitteesta. Hän aikoo nostaa NHL:n murheenkryynin Stanley Cup -seuraksi.

59-vuotiaan Kekäläisen huippupesti varmistui Suomen aikaa maanantai-iltana. Hän korvaa tehtävässä vajaat kuusi vuotta toimineen Kevyn Adamsin. Kekäläinen kertoi tiistaina alkuillasta viimeisten päivien olleen hänelle erittäin tunteikkaita. Hän palasi juuri Suomesta Pohjois-Amerikkaan. Kekäläinen kävi kotimaassaan, sillä hänen isänsä Kari Kekäläinen menehtyi 82-vuotiaana.

– Mennyt viikonloppu on ollut minulle tunteiden vuoristorata, Kekäläinen sanoi medialle Sabresin järjestämässä lehdistötilaisuudessa.

Peräti 14 vuotta putkeen pudotuspelien ulkopuolelle jäänyt Sabres saa nyt uuden pomon, joka haluaa keskittyä erityisesti joukkueen työmoraaliin.

– Olemme hävinneet otteluita (kuluvalla kaudella), koska vastustaja teki enemmän töitä. Se on anteeksiantamatonta. Siihen tulemme kiinnittämään huomiota joka ainoa päivä. Pelkät taidot tai lahjakkuus eivät tuo voittoja tässä liigassa. Töitä on tehtävä. Haluan että se on osa Sabresin identiteettiä. Meillä on kyllä taitoja ja lahjakkuutta, Kekäläinen linjasi.

14 vuoden kuivasta putkesta muistutellaan aika ajoin, mutta Kekäläinen korostaa, ettei taakka paina nykyjoukkueen hartioita.

– Se ei ole heidän vikansa. Me keskitymme siihen, mitä voimme tehdä tänään. Tällä kaudella on vielä paljon pelejä jäljellä. Voimme saavuttaa vielä erityisiä asioita tämän joukkueen kanssa.

– Nuorten pelaajien pitää kasvaa. Asioita ei voi kelata eteenpäin. Täällä on hyviä aihiota. Uskon, että voimme yltää vielä pudotuspeleihin.