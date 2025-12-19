Huippuhyökkääjä Konsta Helenius ei pelaa vuodenvaihteessa jääkiekon alle 20-vuotiaiden MM-kisoissa, Buffalo Sabresin tuore GM Jarmo Kekäläinen kertoo.

Konsta Helenius, 19, pelaa toista kauttaan AHL:ää Rochester Americansissa, joka on Buffalo Sabresin farmijoukkue. Buffalon GM:nä juuri aloittanut Jarmo Kekäläinen kertoi seuran päättäneen, että Helenius keskittyy sarjapeleihin eikä lähde alle 20-vuotiaiden MM-kisoihin Suomea edustamaan.

– Me olemme päättäneet, että Konsta Helenius keskittyy nyt pelaamaan täällä. Hän on todella lähellä NHL-paikkaa, pelaa erinomaista kautta AHL:ssä. Hän on ihan johtavia pelaajia, pelaa isoja, isoja minuutteja siellä, Kekäläinen sanoi perjantaina suomalaiselle medialle.

Sabresin suomalais-GM huomautti Heleniuksen tahkonneen jo kahdet alle 20-vuotiaiden MM-kisat. Viime kaudella hän saavutti nuorten MM-hopeaa.

– Totta kai Suomen joukkueelle olisi hienoa, että Konsta Helenius olisi mukana, mutta hänen uralleen on kaikkein tärkeintä keskittyä peleihin täällä.

NHL:ään

Konsta Helenius jallittamassa Ruotsin pelaajia edellisissä alle 20-vuotiaiden MM-kisoissa.International Ice Hockey Federation

Kekäläinen sanoi olevansa varma, että Heleniukselle avautuu jossain vaiheessa paikka NHL:ssä.

– Voi aueta hyvinkin pian, mutta jos ei vielä tällä kaudella, hänen kehitystään ei varmasti yhtään haittaa se, että pelaa vielä toisen vuoden Rochesterissa.

– Tällaisten nuorten pelaajien kohdalla täytyy aina muistaa se, että jos me nostamme hänet tänne NHL:ään, haluamme mieluummin, että hän saa hyvän näyttöpaikan pelata rauhassa pelejä, että hän pystyy näyttämään, mitä hän osaa ja mihin hän pystyy, kuin että ottaisi hänet yhdeksi peliksi ja lähettäisi sitten takaisin. Pitää aueta sellainen paikka, jossa hän pääsee rooliin, jossa hänen vahvuutensa pääsevät esiin.

Kekäläinen korosti AHL:nkin olevan "todella kova liiga". Helenius on päässyt sekä tappamaan jäähyjä että pelaamaan ykkösylivoimaa.

– Minun mielestäni hänen tasoistaan ja hänen lahjakkuudellaan varustettua pelaajaa on turha ottaa tänne (NHL:ään) pelaamaan nelosketjuun kahdeksan minuuttia pelissä ja sitten miettiä, että ei se näyttänyt kauhean hyvältä, kun ei ollut sellaista roolia, jossa hän pystyy omia vahvuuksiaan näyttämään.

Helenius on tällä kaudella mättänyt 26 AHL-ottelussa 24 (9+15) tehopistettä. Viime kaudella hän saldosi 65 AHL-matsiin 35 pinnaa.

Nuorten MM-turnaus tahkotaan vuodenvaihteessa Yhdysvalloissa St. Paulissa ja Minneapolisissa.