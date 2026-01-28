Kansainvälisesti arvostettu lentopallovalmentaja Tommi Tiilikainen repi sopimuksensa Puolan huippuseuran Projekt Warszawan kanssa vain puolen vuoden jälkeen. Palkanmaksu loppui ratkaisun myötä välittömästi.

Lentopallon kansainvälisillä kentillä Tuomas Sammelvuon ohella tällä hetkellä arvostetuin suomalaisvalmentaja Tommi Tiilikainen päätyi alkuviikosta poikkeukselliseen ratkaisuun.

Tiilikaisen seura Projekt Warszawa tiedotti maanantaiaamuna suomalaisen purkaneen valmentajasopimuksensa omasta aloitteestaan. Joukkueella oli sujunut alkuvuodesta heikommin, mutta Puolan pääsarjassa joukkue oli vielä toisena.

Tiilikainen vahvistaa MTV Urheilulle tehneensä itse ratkaisun lähdöstään. Hän kertoo huomanneensa, miten seurajohdon luottamus häneen alkoi rapistua tuloksellisesti heikomman jakson aikana.

– Oikeastaan jäi sellainen tilanne, että totesin paremmaksi pistää pelin poikki, Tiilikainen tuumaa.

38-vuotias Tiilikainen kuvailee, miten varsovalaisseuran johto alkoi kyseenalaistaa hänen ajatuksiaan joukkueen pelityylistä, harjoittelusta ja pelillisistä ratkaisuista. Toimintaympäristö ei ollut valmentajalle enää mielekäs.

– Koutsaaminen on välillä helvetin hauskaa ja välillä on vaikeampia päiviä.

– Oli kuitenkin iso ajatus tuoda seuraan muutosta, ja kun sille ruvettiin vaikealla hetkellä olemaan allergisia, niin se oli selvä viesti, että on aika etsiä uusi haaste itselleni, Tiilikainen perustelee.

Projekt Warszawan johto ei yrittänyt kääntää Tiilikaisen päätä irtisanoutumisesta.

– Varmaan myös he kokivat, että pieni muutos teki hyvää tähän hetkeen, kun homma oli sen verran solmussa.

– Kuudesta pelistä hävittiin viisi. Tuli synkkä hetki.

Puolan pääsarja on lentopallossa maailman kolmen parhaan joukossa yhdessä Italian ja Japanin sarjojen kanssa. Maan huippuseurasta oma-aloitteinen lähteminen tiesi Tiilikaiselle merkittävää tulonmenetystä.

– Se on ihan selvä, kun itse purkaa, niin siihen päivään palkanmaksu loppuu, Tiilikainen kuittaa.

– Raha ei ollut niin iso osa tätä päätöstä.

"Olen valmis erittäin pikaisesti palaamaan"

Valmentamisen jo parikymppisenä aloittanut ja Suomessa kolme mestaruutta Kokkolan Tiikereissä saavuttanut Tiilikainen on luotsannut ulkomailla jo yli yhdeksän vuotta. Ennen puolivuotiseksi jäänyttä pyrähdystään Puolassa Tiilikainen valmensi menestyksekkäästi Etelä-Koreassa, Japanissa ja Saksassa.

Nyt Tiilikainen on palannut vaimonsa kanssa Suomeen ottamaan "hetken happea". Mutta vain hetken, sillä osaavalle lentopalloluotsille riittää kysyntää ulkomailla jatkossakin.

– Olen valmis erittäin pikaisesti palaamaan valmentamaan. Virtaa löytyy. Pitää vain löytää uusi projekti, joka sopii minulle.

Ajatusta paluusta Aasiaan Tiilikainen ei ainakaan suoriltaan tyrmää.

– Se on ainakin sellainen toimintaympäristö, missä hommat varmasti toimii, missä pystyy toteuttamaan asioita ja missä kollektiivi on valmis muutoksiin, Tiilikainen tuumaa.

Tiilikaisen teoista ja puheista paistaa tietynlainen ihanne, joka ohjaa hänen uraansa valmentajana.

– Voittaminen on totta kai kivaa, mutta haluan olla utelias peliä kohtaan ja mennä eteenpäin ja kehittää lajia pikkuisen paremmaksi, Tiilikainen summaa.