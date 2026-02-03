Viidestä edellisestä ottelustaan vain yhden voittanut TPS on jo vaarassa pullahtaa ulos SM-liigan pudotuspeleistä.

TPS koki lauantaina vierasjäällä 1–5-tappion KooKoolle. Ottelussa nähtiin myös melkoisia tunteenpurkauksia, kun Veli-Matti Savinainen riehui itselleen pelirangaistuksen ja myös kapteeni Tarmo Reunanen kävi kuumana tuomaristolle.

MTV Urheilun asiantuntija Ari Vallin seuraa turkulaisten luisua ihmetellen.

– Jotenkin se peli on vähän lähtemässä käsistä. Katselin heidän pelejään paljon syksyllä, ja siellä oli paljon hyviä asioita. Viisikko liikkui yhtenäisesti, Vallin totesi Hockey Night Maanantai -ohjelmassa.

Vielä ennen KooKoo-ottelua päävalmentaja Toni Söderholm arvosteli jo perjantaina omiaan 1–2-jatkoaikatappiosta JYPin vieraana. Söderholmin mukaan osa pelaajista tuntui olevan liikkeellä ”luokkaretkellä”.

Lauantaina Söderholm aisti hyvän latauksen otteluun, mutta pukuhuoneen sähköisyys vaihtui lopulta ylilataukseen.

– TPS on kummallisessa tilassa tällä hetkellä. Nyt pitäisi pikkuinen pause-nappi painaa ja koota joukot. Se joukkue kumminkin pystyy hyvään viisikkopeliä pelaamaan, Vallin ihmetteli.

TPS:n urheilujohtaja: Tasonnostoa vaaditaan

TPS:n urheilujohtaja Mika Suoraniemi ei ollut iloinen joukkueen ylilyönneistä, mutta ei lähtenyt tuomitsemaan tähtiensä käytöstä.

– No joo. Tunteella pitää jääkiekkoa välillä pelata, ja totta kai joskus joku tilanne johtaa johonkin asiaan, jossa tunne vähän läikkyy, Suoraniemi toteaa.

– Isot jäähymäärät ja kurinalaisuus ovat selkeitä kehityskohteita meille, mutta tunne kuuluu peliin ja se on ihan selvä, että siellä ollaan välillä tosissaan.

TPS:n vahvasti alkanut kausi on kääntynyt jyrkkään alamäkeen. Joukkue on nyt viimeisellä pudotuspelipaikalla sijalla 12, kun kolme ottelua vähemmän pelannut Jukurit hengittää niskaan neljän pisteen päässä.

Suoraniemi näkee tasaistenkin vääntöjen kääntyneen turhan paljon vastustajan voitoksi.

– Suoritamme ajoittain hyvällä tasolla, mutta tasaisuus on puuttunut.

– Loppukauden tavoite on edelleen selkeä. Playoff-paikkaan hamuavat varmasti kaikki, ja se vaatii selkeää tasonnostoa pelaamiseen, parempaa kurinalaisuutta ja tehokkuutta erityisesti erikoistilanteissa. Meillä on edelleen kaikki mahdollisuudet, mutta se vaatii päivittäistä sitoutumista ja tasaisempaa suorittamista joukkueelta. Sen perässä ollaan, Suoraniemi sanoo.

TPS:n urheilujohto ja Söderholmin johtama valmennus ovat Suoraniemen mukaan yhä samalla sivulla parannuskohteista ja loppukauden suunnasta.

– Tärkeää on muistaa, että tämä on yhteinen prosessi. Valmennus ja pelaajat tekevät päivittäin töitä kehittyäkseen. Vastuu on meillä kaikilla, ja ei tässä nyt mitään, totta kai vuoropuhelu on koko ajan päällä. Me keskitymme siihen, miten pystymme yhdessä parantamaan suorittamista.

– Kyllä siellä valmennus tekee töitä sen eteen, että löydämme keinoja. Ja nyt niitä keinoja pitää yrittää löytää, että pystymme palaamaan voittojen tielle, Suoraniemi linjaa.

TPS:n peräti viiden ottelun mittainen vierasputki jatkuu tiistaina KalPan, perjantaina Lukon ja lauantaina Pelicansin vieraana.