Suomen mestari ja yli 400 SM-liigaottelua urallaan pelannut Niclas Lucenius on viettänyt jo yli vuoden päivät hiljaiseloa kiekkoammattilaisuuden osalta. Yhdysvaltoihin puolisonsa kanssa asettunut värikäs persoona täyttää tällä hetkellä päivänsä melkoisen projektin parissa.

36-vuotias Lucenius pelasi vakavissaan jääkiekkoa edellisen kerran yli vuosi sitten joulukuussa 2024. Hänen viimeisin joukkueensa oli lätkämarginaalin reunalta: Lucenius piipahti nimittäin romanialaisessa SC Csikszeredassa. Sopimus kuitenkin purettiin kesken kauden.

Sitten taiteilija katosi kiekkokartalta. Onko hän lopettanut? Mitä hän tekee?

Juttu jatkuu kuvan alla.

Lucenius voitti SM-kultaa HPK:ssa vuonna 2019.Jaakko Stenroos/All Over Press

MTV Urheilu tavoitti turkulaislähtöisen urheilijan. Lucenius pitää tätä nykyä majaa Yhdysvalloissa. Hän asuu Pennsylvanian osavaltiossa. Tarkemmin ottaen Chesterin piirikunnassa, Kenneth Squaren kaupunginosassa. Muutaman tuhannen asukkaan alue on noin tunnin ajomatkan päässä suurkaupunki Philadelphiasta.

– Meillä on täällä 12 hehtaaria tonttia, josta iso osa on metsää. Sitten on kivitalo, joka on 1700-luvulta. Sitä ollaan remontoitu tässä itse, ja ammattilaiset ovat tehneet isompia hommia, Lucenius taustoittaa nykyisyyttä ponnekkaasti.

Päivät täyttyvät siis valtavan kivilinnan kunnostushommissa.

– Päivät alkavat juoksu- tai kävelylenkillä. Sitten tulen tekemään joko sisä- tai pihahommia. Täällä ei työ lopu ihan hetkeen. Tänä vuonna olisi tarkoitus laittaa suomalainen sauna ja palju pihaan, hän jatkaa.

Yhdysvallat ei ole päätynyt Luceniuksen majapaikaksi mitenkään sattumanvaraisesti. Hänen puolisonsa on maan kansalainen. Kaksikko tapasi ensimmäisen kerran jo 2000-luvun alussa, kun kiekkomies oli vaihto-oppilaana. Rakkaus roihahti kuitenkin vasta myöhemmin.

Elämä hymyilee juuri nyt korvasta korvaan.

– Jos kaikki menee hyvin, minusta tulee kesäkuussa isä, Lucenius kertoo ylpeyttä äänessään.

"20 vuotta larpattu ammattilaista"

Taloprojektin ja tulevan elämänmullistuksen lisäksi Lucenius on mukana Vanguard-jääkiekkovalmennustoiminnassa. Kaiken tuoreen informaation perusteella, ottaen huomioon reilun vuoden pelaamattomuuden, voisi olettaa, että hokkarit ovat naulassa.

Näin ei kuitenkaan yksiselitteisesti ole.

– Olen täällä salilla ja jäilläkin käynyt. Jos nyt tulisi sellainen soitto, että olisi itseäni miellyttävä homma, niin olen edelleen valmiina. Mutta on tässä kuntoa pidetty oman yleisen hyvinvoinnin takia muutenkin.

– Osittain on ikävä pelejä, mutta tässä on 20 vuotta larpattu ammattilaista, niin olikin jo aika pysähtyä ja elää tätä oikeaakin elämää. Tässä on poika tulossa kesäkuussa, senkin takia on ollut hyvä asettua ja lopettaa, jos ei kokonaan, niin ainakin hetkeksi. Saa oltua arjessa läsnä, hän sanoo.

Lucenius toteaa ikävuosien ja pidemmäksi venähtäneen tauon tehneen hänestä jo "aika ronkelin" mahdollisen uran jatkumisen suhteen. Vaikka pieni optio kaukaloon paluusta on olemassa, on paikallaan kysyä muutama keskeinen muisto pitkän karriäärin varrelta.

SM-liigan fanit muistavat Luceniuksen Tapparasta, kun hän muodosti sesongilla 2009–2010 huipputehokkaan ketjun Jori Lehterän ja Jonas Enlundin kanssa.

Uran yhtenä käännekohtana voidaan kuitenkin pitää kautta 2017–2018. Hän palasi kotikaupunkiinsa Turkuun ja Mestis-TUTOon, jossa väliaikaisesti kadonnut liekki löytyi uudelleen.

– Kyllähän sinne mahtuu hyviä ja huonoja hetkiä. Se on siitä kiinni, että miten sitä käsittelee. Pyritään vaikuttamaan asioihin, joihin voin. Sitten tarvittaessa pyydetään ulkopuolista apua. TUTO oli sellainen vaihe, että piti päästä sinne, mistä aikanaan aloitti. Oli paikka hakea uutta nousua ja löytää peli-ilo uudestaan, hän sanoo.

Haastattelu jatkuu kuvan alla.

Uudelleenkäynnistys Turussa kannatti. Sen jälkeen Lucenius voitti vuotta myöhemmin uransa kruunuksi Suomen mestaruuden HPK:ssa. Hän mainitsee erikseen myös Ranskan liigan kannun Rouenin riveistä keväältä 2023.

– Olen saanut nähdä hienoja sarjoja. Pari puolikasta kautta on kuitenkin pelaillut vähän puoliväkisin, eikä hommat menneet viimeisimmässä paikassa ihan niin kuin sovittiin.

Pistokokeita Romaniassa

Taru Romaniasta on mielenkiintoinen. Lucenius piipahti reipas vuosi sitten pienessä jääkiekkovaltiossa.

SC Csikszereda pelaa paikallista Romanian liigaa ja monikansallista Erste Ligaa, jossa remmejä on Unkarista ja Romaniasta.

Ennen toistaiseksi viimeistä pelikomennustaan Lucenius oli jo ehtinyt näkemään kiekkosarjoja Sveitsissä, Saksassa, Slovakiassa ja Ranskassa.

– Tykkään reissata ja nähdä. En ollut ikinä ollut Romaniassa, ja liksakin oli ihan ok. Menin sinne tosi avoimin mielin. Se olikin alkuun ihan mukavaa, hän toteaa.

Ongelmat alkoivat muodostua kaukalon ulkopuolisissa asioissa.

– Isoimpana se, että asunto piti olla valmiina. Alkuun olin hotellissa, mutta jossain vaiheessa alettiin sanoa, ettei millään löydy asuntoa. Hetkenhän sitä voi hotellissa olla, mutta kyllä se alkaa pidemmän päälle painamaan. Ruoat olivat esimerkiksi pieniä annoksia hotellissa, kun ei ollut omaa keittiötä.

Hyökkääjän mukaan joukkue oli täynnä "hyviä jätkiä", joista yllättävän suuri osa pelasi mukiinmenevää jääkiekkoa.

Haastattelu jatkuu kuvan alla.

SC Csikszeredan päävalmentajana ei käskytellyt kuka tahansa. NHL:ssä lyhyitä päävalmentajapestejä 90- ja 2000-luvulla tehnyt Kevin Constantine aiheutti Luceniukselle reissun suurimmat yllätykset.

– Aamusta iltaan hän katseli videoita ja laski Excelillä, että miten peli oli mennyt. Omasta mielestä tilastot on hieno juttu, mutta se, että niitä vain sokeasti tuijotetaan, ei ole koko totuus. Videoita katsottiin todella paljon. Niistä oli jopa jotain kokeita monesti viikossa, Lucenius paljastaa.

– Kyllä se tyyli tuli itselleni shokkina. Oli paljon eri näkemyksiä pelaajistolla ja valmennuksella.

Constantinen ylipedantti tyyli sopi Luceniuksen mielestä paremmin junioripelaajille.

– Hän on tehnyt pitkän uran ja paikkansa ansainnut. Ihmisenä tosi mukava, en sinänsä arvostele, oli vain niin erilaista mihin olin tottunut. Olen kuitenkin tyytyväinen, että lähdin sinne, Lucenius paketoi reissun.

Luovuus ulos uudella tavalla

Pitkän ja perusteellisen vuoropuhelun aikana Lucenius kertoo useaan otteeseen omasta luovasta puolestaan. Hän tuntee vahvaa paloa käsin työskentelyyn. Luovuuden vietti, jolla hän on painellut jääkiekkoammattilaisena pari vuosikymmentä, on nyt ollut uudelleenkanavoinnin edessä.

– On löytynyt muita tapoja saada sitä luovuutta ulos. On tullut suunniteltua tontille vaikka mitä. Äitini tekee koruja ja olen ollut mukana suunnittelemassa yhdessä korumallistoakin. Katsotaan, että milloin saadaan se valmiiksi, hän kertoo kiihkeästi.

– Onko luovuus sitten taiteilijaluonnetta? En ole sitä ajatellut sillä tavalla taiteilijuutena. Ei minulla mitään sitä vastaankaan ole, jos joku niin ajattelee, Lucenius jatkaa pohdintaa.

Haastattelu jatkuu kuvan alla.

Koruntekijä-äidin lisäksi lähisuvussa on raskaansarjan muusikko. Luceniuksen isäpuoli on suomalaisen rockin uranuurtajan Peer Güntin perustajajäsen Timo Nikki. Myös Luceniuksen veli tekee musiikkia.

– Musajuttuja tulee paljon sparrailtua veljen kanssa. Musiikki on ollut itselleni aina tosi iso osa elämää. Kaikki nämä asiat ovat varmaan vaikuttaneet tähän taiteilijahommaan.

– Aloin silloin tällöin maalailemaan omaksi huvikseni. Sillä on ollut terapeuttinen vaikutus. Ei minusta mitään taidemaalaria tule, mutta se on mukavaa hommaa. Ehkä minulla on vähän erilainen näkemys asioihin elämässä ja kaukalossa, hän päättää.