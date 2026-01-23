Buffalo Sabresiin hiljattain GM:ksi pestattu Jarmo Kekäläinen teki ensimmäisen ison pelaajaliikkeensä ja perusteli ratkaisuaan medialle ennen joukkueen viime yönä pelattua Montreal-ottelua.

Kekäläinen laittoi kättä taskuun ja kiinnitti hyökkääjä Josh Doanin seitsemän vuoden sopimuksella. 23-vuotias Doan siirtyi Buffaloon täksi kaudeksi Utahista.

Doanin sopimus takaa hänelle noin 5,9 miljoonan euron vuositulot.

Kekäläiseltä tiedusteltiin median toimesta, miksi hän päätti lukita Doanin jo tässä vaiheessa, eikä odottaa kauden loppupuolelle tai jopa kesän kynnykselle.

– Miksi odottaa? Kun meillä on hyvä pelaaja, tuntuu, että hänet pitäisi kiinnittää, Kekäläinen linjasi pohjoisamerikkalaistoimittajille.

– Hän loistava esimerkki joukkueellemme, etenkin siinä, miten hän tekee päivittäin töitä. Sellaiset kaverit haluat kiinnittää niin nopeasti kuin mahdollista, Kekäläinen jatkoi.

Doan on pelannut kuluvalla kaudella 50 ottelua pistein 15+20=35. Kolmatta kauttaan tarunhohtoisessa kiekkoileva yhdysvaltalainen on lopullisen läpimurron kynnyksellä.

– Molemmat osapuolet halusivat päästä sopimukseen. Olemme iloisia, että saimme sen maaliin.

– Hän tekee mitä vain voittamisen eteen. Hän pelaa voittavaa kiekkoa, ja on pudottanut hanskatkin tällä kaudella. Ei niin, että se olisi jotain, mitä haemme, Kekäläinen suitsutti värväystään.

Doan on viime kevään maailmanmestari USA:n joukkueesta.

Hänen isänsä Shane Doan on kanadalainen entinen NHL-pelaaja. Isä-Doan tahkoi sarjassa yli 1 500 ottelua, joista yhtä Winnipeg-kautta lukuun ottamatta kaikki Phoenix (myöhemmin Arizona) Coyotesissa.