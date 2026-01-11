Mielenosoitukset Iranissa ovat vaatineet useita kuolonuhreja.
Ihmisoikeusjärjestöt raportoivat, että Iranissa mielenosoitusten aikana kuolleiden määrä olisi noussut jyrkästi sunnuntaihin mennessä.
Yhdysvalloista käsin toimivan HRANA-järjestön tietojen mukaan kuolleita olisi yli 500, joista suurin osa mielenosoittajia, kertovat esimerkiksi New York Times ja Wall Street Journal.
Norjasta toimiva Iran Human Rights -järjestö puolestaan kertoo, että vahvistettujen kuolonuhrien määrä olisi sunnuntaihin mennessä noussut lähes kahteensataan.
Kolmen päivän suruaika
Iranin hallinto julisti maahan kolmen päivän suruajan "marttyyrien", kuten mielenosoitusten aikana kuolleiden turvallisuusjoukkojen jäsenten, muistamiseksi.
Iranissa noin kaksi viikkoa sitten puhjenneet mielenosoitukset jatkuivat tänään sunnuntaina.
Iranin hallitus on pyrkinyt tukahduttamaan mielenosoituksia väkivalloin. Viranomaiset ovat niin ikään ajaneet maan verkkoyhteydet alas hillitäkseen mielenosoituksia.
Alun perin elinkustannuskriisistä ja inflaatiosta sytykkeen saaneet mielenosoitukset ovat muuttuneet liikkeeksi, joka vastustaa vuoden 1979 vallankumouksen jälkeen valtaan noussutta teokraattista hallintoa.