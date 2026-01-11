Tilanteet voivat suurlähetystön mukaan muuttua nopeasti väkivaltaisiksi.
Suomen Teheranin-suurlähetystön mukaan riski ulkomaalaisten mielivaltaisiin pidätyksiin Iranissa on noussut.
Suurlähetystö kehottaa tänään päivitetyssä tiedotteessaan välttämään mielenosoituksia ja suuria väkijoukkoja. Tilanteet voivat suurlähetystön mukaan muuttua nopeasti väkivaltaisiksi.
Suurlähetystö neuvoo Iranissa olijoita seuraamaan tiedotusvälineitä, noudattamaan paikallisviranomaisten ohjeita ja ilmoittamaan tilanteestaan läheisille.
Hätätapauksessa suurlähetystö neuvoo soittamaan ulkoministeriön päivystykseen.
