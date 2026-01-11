Presidentti Trump harkitsee iskuja vakavasti, kertovat viranomaislähteet New York Timesille.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin hallinnossa on käyty keskusteluja mahdollisista iskuista Iraniin.

Asiasta uutisoivat yhdysvaltalaismediat New York Times (NYT) ja Wall Street Journal (WSJ) viranomaislähteiden antamien tietojen pohjalta.

New York Timesin mukaan Trumpille olisi esitelty erilaisia vaihtoehtoja Iraniin tehtäville iskuille. Lehden lähteiden mukaan Trump harkitsee vakavasti iskuja vastauksena Iranin hallinnon toimiin, joilla pyritään tukahduttamaan maassa järjestettäviä mielenosoituksia.

Päätöstä ei ole NYT:n lähteiden mukaan kuitenkaan vielä tehty. Trumpille on esitelty muun muassa iskuja sotilaskohteisiin sekä Teheranissa sijaitseviin ei-sotilaallisiin kohteisiin.

Wall Street Journalille puhuneet lähteet kertovat, että iskuja Iraniin ei näillä näkymin olisi välittömästi tapahtumassa. Yhden WSJ:n lähteen mukaan hallinnon keskusteluissa on ollut muun muassa laajoja ilmaiskuja moniin Iranin sotilaskohteisiin. Toisen lähteen mukaan sotilaskalustoa tai -henkilöstöä ei ole siirretty iskuihin valmistautumiseksi.

Trump sanoi lauantaina viestissään Truth Social -viestipalvelussa, että Yhdysvallat on valmis auttamaan.

– Iran pyrkii vapauteen ehkä sinnikkäämmin kuin koskaan aikaisemmin. Yhdysvallat on valmiina auttamaan.

Aikaisemmin Trump on sanonut Iranin olevan ongelmissa ja varoittanut Yhdysvaltojen voivan iskeä Iraniin.

Uhrilukemissa suurta vaihtelua

Mielenosoitukset jatkuivat Iranissa myös lauantaina.

Kaksi viikkoa kestäneet mielenosoitukset saivat sytykkeen Iranin elinkustannuskriisistä ja inflaatiosta. Maan hallinto on pyrkinyt tukahduttamaan protesteja väkivalloin ja Iranin viranomaiset ajoivat tällä viikolla maan verkkoyhteydet alas hillitäkseen mielenosoituksia.

Iranista on vaikea saada varmistettua tietoa, ja järjestöjen ja medioiden raportoimissa uhrilukemissa on paljon vaihtelua.

Norjasta käsin toimivan Iran Human Rights -järjestön mukaan kuolonuhreja olisi ainakin 51. USA:sta toimivan HRANA-järjestön tietojen mukaan kuolleita olisi taas 116.

Yhdysvaltalaisen Time-lehden nimetön lääkärilähde Iranista kertoi Suomen aikaa lauantaina julkaistussa jutussa, että kuudessa Teheranin sairaalassa olisi kirjattu yhteensä 217 kuollutta mielenosoittajaa.

Juttua täydennetty 11.1.2026 kello 8.28.