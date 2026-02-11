Kuolleen kalan voi hävittää asianmukaisesti esimerkiksi laittamalla sen biojätteeseen.

Helsingin Seurasaaren edustalta jäältä löytyi maanantaina suuri joukko kuolleita kaloja.

Hämmennystä herättävän näyn kuvasi MTV Uutisten lukija Claudia Romero, joka osui paikalle koiraa ulkoiluttaessa.

– Erikoinen näky, Romero kuvaili yllättävää tilannetta.

Meren jäälle oli nostettu kymmenittäin isojakin lahnoja, jotka eivät ilmeisesti olleet kelvanneet pilkkijän tai pilkkijöiden mukaan.

MTV Uutisten tiedossa ei ole, oliko kalat lopetettu heti, vai jätettiinkö ne jäälle kuolemaan. Eläinsuojelulaki edellyttää lopettamaan saaliskalat mahdollisimman nopeasti ja kivuttomasti pyynnin jälkeen.

Jos saa pyyntimittojen vastaisen kalan, joko elävän tai kuolleen, se on kalastuslain mukaan laskettava takaisin veteen. Kala on myös laskettava aina takaisin veteen, jos se on saatu rauhoitus‑ tai kieltoaikana, kielletyllä kalastusvälineellä tai ‑pyydyksellä taikka kielletyllä kalastustavalla tai pyyntimenetelmällä, sanoo kalastussäännöistä Uudenmaan elinvoimakeskuksen kalatalouspäällikkö Timo Takkunen.

MTV Uutisten tietojen mukaan Seurasaaren lähistö ei ole ainoa paikka Helsingin edustalla, josta on tehty vastaavia havaintoja tämän talven aikana.

Toinenkin laki kieltää

Kalatalouspäällikkö Takkunen kertoo MTV Uutisille, että tilanteessa on toimittu väärin myös roskaamisen näkökulmasta, mikä on kiellettyä muun muassa jätelaissa.