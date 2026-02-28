Israelilainen viranomaislähde kertoo uutistoimisto Reutersille, että Iranin korkein johtaja Ali Khamenei on kuollut.

Lähteen mukaan Khamenein ruumis on löytynyt.

Yhdysvaltalainen viranomaislähde kertoo puolestaan Fox Newsille Yhdysvaltojen uskovan, että Khamenei ja 5-10 Iraniin korkea-arvoista johtajaa menehtyi Israelin iskussa Khamenein tiloihin.

Khamenein kanslian viestintäjohtaja syyttää puolestaan Iranin vihollisia ”psykologisesta sodankäynnistä” israelilaisten tiedotusvälineiden raportoitua Khamenein kuolemasta.

– Vihollinen turvautuu psykologiseen sodankäyntiin, kaikkien tulisi olla tietoisia siitä, viestintäjohtaja sanoo.

Aiemmin Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu sanoi, että Khamenein kuolemasta on viitteitä.



Virallista vahvistusta Khamenein kuolemasta ei ainakaan toistaiseksi ole. Khamenei ei ole tänään esiintynyt julkisuudessa.



Televisioidussa lausunnossaan Netanjahu sanoi Yhdysvaltojen ja Israelin iskujen Iraniin jatkuvan edelleen. Tulevina päivinä isketään hänen mukaansa tuhansiin kohteisiin.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan Iranilta menee vuosia Yhdysvaltain ja Israelin tänään tekemistä iskuista toipumiseen. Trump kommentoi asiaa Axios-sivustolle.

Trumpin mukaan iranilaiset tulivat neuvotteluissa lähelle, mutta vetäytyivät sitten.

– Ymmärsin siitä, että he eivät todellisuudessa halunneet diiliä, Trump toteaa.

Trump sanoo olevansa samalla aaltopituudella Israelin pääministerin Benjamin Netanjahun kanssa.