Jukurien ja JYPin välinen SM-lliigaottelu keskeytyi Mikkelissä kotijoukkueen pelaajan loukkaantumisen vuoksi.
Tilannetta edelsi kiekontavoittelu JYPin kenttäpäädyssä. Jukurien Jeremi Tammela kaatui laitaa vasten JYPin Väinö Liikosen jalkoihin, ja Liikonen horjahti tämän jälkeen lyhyesti Tammelan päälle.
Tammela jäi makaamaan selälleen jään pintaan, ja hän piti oikeaa kättä rintakehänsä päällä. Peli keskeytettiin.
Kamerat eivät tämän jälkeen enää näyttäneet Tammelaa.
MTV Katsomossa ottelua selostava Aleksis Ärje kuitenkin raportoi tv-katsojille, mitä kaukalossa tapahtui.
– Ihan rauhalliselta meininki vaikuttaa.
Paikalle tuotiin varsin nopeasti paarit.
– Sinne tulee koko Jukurien joukkue katsomaan vierestä, kun Jeremi Tammela nostetaan paareille. Rinnan aluetta hän tilanteessa piti.
Mikkelin areena seurasi tapahtumia hiirenhiljaa.
Kaikki Jukurien pelaajat ja JYPin Liikonen seurasivat lähietäisyydeltä, kun Tammela vietiin paareilla ulos kaukalosta. Yleisö antoi aplodit.
Ottelu oli keskeytettynä noin neljän minuutin ajan.
Kolmannen erän alkaessa Ärje kertoi jukurileiristä saamansa lisätiedot Tammelan tilannetta koskien.
– On lähtenyt ambulanssilla sairaalaan. On tajuissaan, ja kädet ja jalat liikkuvat.
JYP johtaa päätöserässä 2–0.