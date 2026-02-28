Erika Vikman sanoo sosiaalisessa mediassa olevan paljon ilkeyttä.

Suomen viime vuoden euroviisuedustaja Erika Vikman antaa MTV Uutisten haastattelussa neuvonsa seuraavalle viisuedustajalle.

– Ota omaa aikaa, rauhoita mielesi ja itsesi välillä kaiken hulinan keskellä, Vikman neuvoo.

Lisäksi hän toteaa, ettei sosiaalista mediaa kannata seurata "kuin Raamattua".

– Siellä on paljon myös pahuutta ja ilkeyttä. Yritä löytää suojaa itselle, ettei kaikki hulluus räisky naamalle yllättäen, hän opastaa seuraavaa viisuedustajaa.

Vikman paljastaa harrastavansa tietyissä tapauksissa sosiaalisessa mediassa ihmisten blokkaamista, eli estämistä. Hän kertoo laittavansa estoon tilit, jotka painavat alas tai tarkoituksella pahoittavat toisten mielen.

– Mä oon v**un kova blokkaileen, hän sanoo suoraan.

Vikman arvioi estettyjä tilejä olevan monta sataa.

Vikman julkaisi helmikuussa ensimmäisen englanninkielisen kappaleensa