Jari Saarion manageri kertoi soutajan kotiinpaluusuunnitelmasta.

Atlantilta pelastetun soutajan manageri Hanni Marin kertoo, että kauppa-alus Cymona Eaglen kyydissä oleva Saario on parhaillaan matkalla Etelä-Afrikan Kapkaupunkiin.

– Saimme alukselta tiedon, että Jari jää Kapkaupungissa pois.

Tarkkaa aikataulua kotiinpaluulle ei vielä ole, mutta Marinin mukaan aluksen on määrä saapua Etelä-Afrikkaan noin viiden päivän kuluttua. Sen jälkeen edessä on vielä viranomaiskäsittelyjä, ennen kuin matka Suomeen voi alkaa.

– 16. päivä tammikuuta aluksen pitäisi saapua Kapkaupunkiin. En osaa kuitenkaan tarkalleen sanoa kauan siihen menee, että Jari pääsee Suomeen, Marin toteaa.

Kallis vene jää Atlantille?

Saarion noin 140 000 euron arvoinen vene jätettiin Marinin mukaan Atlantille. Näillä näkymin se on myös jäämässä sinne.

– Se on turvallisuussyistä jätetty nostamatta. Aluksen kapteeni tekee siellä päätöksen, että otetaanko mukaan vai ei, ja sitä ei nyt otettu mukaan.

Marin ei usko, että venettä tullaan sieltä lainkaan noutamaan. Taloudellinen menetys on luonnollisesti merkittävä.

Tärkeintä on kuitenkin, että Saario on kunnossa.

– Jari on ollut aluksen lääkintätiloissa, ja saanut siellä tarvitsemaansa hoitoa. Hän voi hyvin, mutta on edelleen asianmukaisessa tarkkailussa, koska on ollut pitkään kylmässä.