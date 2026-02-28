Eilen perjantaina Garmisch-Partenkirchenin syöksyharjoituksissa rajusti ulos laskenut Elian Lehto on kertonut lisätietoa voinnistaan.

Lehto ajautui toisissa harjoituksissa turvaverkkoihin, ja hänet kuljetettiin rinteestä helikopterilla sairaalaan.

Ski Sport Finand tiedotti jo perjantaina Lehdon saaneen rytäkässä rintakehän alueen ja alaraajan vammoja, jotka vaativat seurantaa.

– Vammat eivät kuitenkaan ole hengenvaarallisia. Hän on toistaiseksi seurannassa Garmisch-Partenkirchenin sairaalassa. Hän on tajuissaan ja kommunikoi normaalisti, tiedotteessa todettiin.

Nyt Lehto on julkaissut Instagram-tilillään englanninkielisen tekstin, jossa hän avaa vointiaan. Lehto kiittää saamistaan viesteistä ja saamastaan avusta niin rinteessä kuin sairaalassa.

– Se oli ihan kunnon kaatuminen, mutta minulla oli onnea enkä lyönyt päätäni liian vakavasti. Kovin isku tuli rintakehään, ja tästä aiheutui ilmarinta vasemmalle puolelle, mutta minut on tänään vapautettu teho-osastolta.

– Tulen viettämään suunniteltua enemmän aikaa täällä Saksassa. Kun tämä asia on tutkittu, voimme tarkastella muuta kehoa vähän paremmin.