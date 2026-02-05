Syyrian kurdien vetäydyttyä al-Holin leirin vartioinnista osa leirillä olleista pääsi pakenemaan. Suomen ulkoministeriö arvioi, että suomalaiset ovat silti edelleen leirillä.

Al-holin leiriä vartioineet Syyrian kurdijoukot ilmoittivat kaksi viikkoa sitten joutuneensa luopumaan leirin vartioinnista ja vetäytymään lähikaupunkeihin. Ainakin osa leirillä olleista ihmisistä onnistui tuolloin pakenemaan.

Leirillä on ollut kymmenkunta Suomen kansalaista, joista suurin osa on lapsia. Ulkoministeriön konsulipäällikkö Jussi Tanner uskoo, että suomalaiset ovat yhä leirillä.

– Suomalaiset mitä todennäköisimmin ovat siellä edelleen. Sellainen vahva käsitys meillä on, Tanner sanoo.

Al-hol on Syyrian koillisosassa sijaitseva leirikokonaisuus, jossa on pidetty ihmisiä, jotka liittyvät tavalla tai toisella terroristijärjestö Isisiin. Siellä on myös eurooppalaisia Isis-taistelijoiden perheenjäseniä.

Uutistoimisto Reuters kertoi perjantaina hallituslähteisiinsä viitaten, että Syyrian hallinto olisi suunnittelemassa al-Holin ja Roj'n leirien sulkemista.

Jos leiri suljetaan, yksi mahdollisuus on, että leirillä olevat ulkomaalaiset karkotetaan kotimaihinsa. Olennaista on Tannerin mukaan nyt se, mitä Syyrian hallitus haluaa leirin kanssa tehdä.

– Leiri vaihtoi omistajaa 20. tammikuuta. Uudella omistajalla on uudet intressit, ja nyt odotamme sitä, mitä he kertovat siitä, miten asian kanssa edetään, hän sanoo.

Suomi on Tannerin mukaan ollut yhteydessä Syyriaan.

– Ihan tarkkaa sisältöä en voi avata, mutta sen verran voin sanoa, että odotamme sitä, miten he saavat omat suunnitelmansa selville. Heillä menee luonnollisesti jonkin aikaa vallanvaihdon jälkeen, ennen kuin he pystyvät kommunikoimaan meille, mitkä heidän seuraavat askeleensa ovat.

Supon uhka-arvio ei ole muuttunut

Suojelupoliisi (Supo) arvioi jo vuonna 2019, että Suomeen palaavat naiset tulisivat todennäköisesti jatkamaan terroristista toimintaansa. Vuonna 2024 Suposta kerrottiin MTV Uutisille, että kyseinen uhka-arvio ei ole muuttunut.

– Ihmisiä täytyy tietysti seurata, ja se on tarkka paikka meille kaikille viranomaisille. En itse täysin ymmärrä, mitä terroristinen toiminta tai sen jatkaminen tarkoittaa silloin, kun kyse ei ole terroristisista rikoksista. Näitä Suomeen palanneita naisia ei ole syytetty tai edes epäilty sellaisista, Tanner sanoo.

– Mutta totta kai on olemassa tärkeitä kysymyksiä ja huolia, jotka pitää ottaa vakavasti, hän jatkaa.

Aiemmin Suomeen on kotiutettu leiriltä 36 ihmistä, kertoo Tanner.

Leirillä olleita lapsia ei Tannerin mukaan ole voitu oikeudellisesti eikä tosiasiallisesti erottaa vanhemmistaan leiriolosuhteissa, mutta tulevaisuudessa asiaa voidaan arvioida uudelleen.

– On tietysti ainakin teoriassa mahdollista, että syntyy uudenlainen tilanne, jossa asiaa voidaan arvioida uudelleen. Mutta ei olla vielä siellä. Meidän täytyy odottaa, miten tämä tilanne vakiintuu, hän sanoo.

Vähiten huono vaihtoehto on Tannerin mukaan se, että lasten äidit pakotetaan investoimaan lastensa tulevaisuuteen yhteiskunnan keinoilla.

– Se on kuitenkin se, joka meidän kaikkien turvallisuuden kannalta on viime kädessä kestävin ratkaisu.