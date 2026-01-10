Jari Saarion Instagram-tilillä kerrotaan hänen joutuneen merihätään kovassa myrskyssä.

Soutaja Jari Saario on joutunut merihätään soutumatkallaan Kap Hornista kohti Kapkaupunkia perjantaina 9. tammikuuta. Saario kertoo Instagram-tilillään joutuneensa vakavaan tilanteeseen kovassa myrskyssä.

Saario kertoo postauksessaan veneensä kaatuneen ympäri, kun oli tarkastamassa veneen peräsintä myrskyn jäljiltä. Veneen takahyttiin tulvi litroittain vettä.

– Hytin ovi oli auki ja vettä alkoi puskemaan sisään. Pääsin peruuttamaan ulos veden alla ja pidettyä kiinni veneestä. Seuraavan aallon aikana onnistuin kääntämään veneen oikein päin ja kiipeämään kyytiin, Saario kirjoitti perjantaina.

Lauantai-aamuna Saarion tilillä kerrottiin, että poikkeuksellisen kovan merenkäynnin takia Saario on joutunut hälyttämään apua ja tilanteeseen on reagoitu.

Pelastustoimet ovat postauksen mukaan käynnissä ja sitä koordinoivat alueelliset meripelastusviranomaiset kansainvälisten toimijoiden kanssa. Pelastustoimien odotetaan kestävän, sillä kyseessä on syrjäinen ja vaativa merialue, jossa etäisyyden ovat pitkiä.

Tuoreimmassa tilannepäivityksessä lauantaina kello 13:10 kerrotaan, että Saarioon on saatu tänään yhteys ja hän on edelleen veneessään.

Päivityksen mukaan pelastustoimet ovat käynnissä ja alus on matkalla kohti Saarion sijaintia. Alus on saavuttamassa Saarion yöllä suomen aikaa. Helsingin Sanomat kertoo kyseessä olevan kauppa-alus.

Jari Saario lähti matkaan Kap Hornista 11. marraskuussa tarkoituksenaan soutaa Etelä-Afrikan Kapkaupunkiin. Hän on ehtinyt soutaa 8 000 kilometrin matkastaan noin puolet.

