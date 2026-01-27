Isä kertoo tehneensä rikosilmoituksen Hesburgerista ravintolan työntekijöiden kieltäydyttyä soittamasta alaikäisten poikien avuksi poliisia.

Tampereen Tammelan Hesburgerissa tapahtui lauantai-iltana vaarallinen selkkaus, jonka uhreiksi joutui joukko teini-ikäisiä poikia.

Tamperelaisen Janin 14-vuotias poika oli kaverinsa kanssa ravintolassa odottamassa kahta muuta ystäväänsä noin iltakahdeksalta, kun heidän luokseen tuli nuori mies, joka oli kiinnostunut heidän yllään olevista vaatteista.

Jani kertoi MTV Uutisille tapahtumista puhelimitse, minkä lisäksi asiasta on virinnyt vilkas keskustelu paikallisessa Facebook-ryhmässä. MTV Uutiset ei julkaise Janin koko nimeä alaikäisten uhrien suojelemiseksi.

Ensin mies oli kysellyt vaatteiden hintoja, ja hän oli yrittänyt vetää pojilta hattuja päästä ja takkeja yltä. Sitten mies alkoi uhkailla poikia, läpsi heitä avokämmenellä kasvoihin ja töni heitä.

Tilanne oli pelottava, ja Janin poika yritti pyytää apua ravintolan henkilökunnalta. Hän oli Janin mukaan kertonut miehen tönivän, uhkailevan ja yrittävän varastaa heiltä vaatteita.

Yllätys oli suuri, kun esihenkilöasemassa kyseisenä iltana ravintolassa ollut vuoropäällikkö ei suostunut soittamaan poliisille.

Janin mukaan vuoropäällikkö oli sanonut, että tämä ei ole ravintolan asia, menkää keskenänne ulos selvittämään se.

Yllättävä kieltäytyminen hämmensi poikia.

– Poika oli peloissaan, eikä niin vähääkään, Jani kertoo.

Tässä vaiheessa vartijoitakaan ei ollut paikalla.

Puukko esiin

Kun ravintolan henkilökunta ei auttanut poikia, päättivät he poistua paikalta.

Pojat pääsivät ovesta ulos, mutta ryöstäjä juoksi heidän peräänsä pihalle. Janin mukaan hän otti myös esiin puukon huutaen ja uhaten tappaa heidät.

Jani kertoo, kuinka pojat juoksivat tilanteessa pakoon, puukkomies perässä.

Vapaailtaa ravintolassa viettänyt Tampereen kaupungin nuorisotyöntekijä Esko Maijala kertoo MTV Uutisille olleensa haukkaamassa happea kahden ystävänsä kanssa toisen ravintolan ulkopuolella, kun ohi juoksi muutama poika "ihan helvetillistä kyytiä".

Hän kertoo ihmetelleensä ystäviensä Oskari Pellin ja Tiia Pursiaisen kanssa ensin juoksijoita, kunnes he huomasivat heidän jahtaajansa, jonka he kuulivat huutavan "vittu mä tapan sut".

– Siinä vaiheessa havahduimme tilanteeseen, että mikä homma tämä on.

Maijala kertoo ryöstäjän pysähtyneen heidän kohdallaan ja tulleen puhumaan heille jotain sekavaa.

– Hän piteli kättään housunliepeillään. Katsoimme, että okei, jotkut pahat sillä saattaa olla mielessä.

Maijala kertoo heidän yrittäneen puhua miehelle asialliseen sävyyn, minkä jälkeen hän lähti takaisin Hesburgeriin.

– Saatiin ihan puhuttua se pois, Maijala kertoo tilanteen rauhoittamisesta.

Kolmikko auttoi ja soitti poliisille

Ohi juosseet pojat palasivat heidän luokseen kertomaan, että heitä oli tultu mätkimään päähän ja viemään lippistä. Maijala kertoo heidän päättäneen soittaa heti poliisille.

He päättivät myös jakaantua niin, että yksi alkaa rauhoittelemaan poikia, ja kaksi heistä lähtee jututtamaan oletettua ryöstäjää.

– Kysyin kaverilta, että jos mennään Hesburgeriin, niin tuleeko hän tueksi mukaan, jos se käykin päälle. Että saadaan poikien lippis takaisin, kun vartoillaan poliisia.

Maijala käveli ystävineen Hesburgeriin ja kävi kertomassa tiskillä aikovansa jututtaa miestä, jotta he tietäisivät tilanteen, "jos tulisi jotain mekkalaa". Jututtaminen meni kuitenkin vänkäämiseksi, ja Maijala ystävineen meni tilanteen rauhoittamiseksi ravintolan ulkopuolelle odottamaan poliisia ja rauhoittelemaan poikia.

Lopulta poliisi saapui paikalle ja ryöstäjä otettiin kiinni.

MTV Uutiset ei ole tavoittanut tiistain aikana poliisia tapahtumia vahvistamaan.

Poliisi kertoo Iltalehdelle, että Tammelan Hesburgerin selkkauksen epäilty on parikymppinen mies, jota epäillään toistaiseksi laittomasta uhkauksesta ja näpistyksestä. Poliisi ei kommentoinut oliko epäillyllä käytössään teräase.

Luottamus aikuisiin koetuksella

Tilanne oli pojille järkyttävä, ja Jani kertoo poikansa kärsineen peloista puukotuksen uhan jälkeen. Myös luottamus aikuisiin on kärsinyt suuren kolauksen.

– Tänään aamulla, kun juteltiin ennen kuin minä lähdin töihin, niin poika mietti vieläkin, että minkä takia häntä ei autettu? Minkä takia se Hesburgerin työntekijä ei auttanut, vaikka hän sanoi, että minä olen alaikäinen ja minä pelkään, soita poliisit.

MTV Uutiset tavoitti Hesburgerin viestintäjohtajan Ieva Salmelan, joka vastasi kysymyksiin sähköpostitse. Salmela kertoo olevansa tietoinen ravintolassa sattuneesta välikohtauksesta, ja että Hesburger suhtautuu tilanteeseen äärimmäisen vakavasti.

– Valitettavasti työvuorossa ollut henkilöstö tulkitsi tilanteen osittain virheellisesti, vaikka myös hälytti vartijan paikalle, Salmela kirjoittaa.

– Olemme erittäin pahoillamme siitä, että alaikäinen on joutunut kokemaan pelkoa ja turvattomuutta. Tapahtumien kulku selvitetään perusteellisesti yhteistyössä viranomaisten kanssa, ja käymme tilanteen huolellisesti läpi myös sisäisesti.

Ravintola-alalla itsekin työskentelevän Janin mukaan ravintola jätti hänen lapsensa heitteille.

Yrityksen pahoittelu ei hänelle riitä, ja hän kertoo tehneensä ravintolan toiminnasta rikosilmoituksen. Hän haluaa poliisin selvittävän, syyllistyikö ravintola pelastustoimen laiminlyöntiin kieltäytyessään ensin soittamasta paikalle poliisia.

Suomen lain mukaan jokaisella on auttamisvelvollisuus tilanteessa, jos tietää toisen olevan hengenvaarassa. Jos laiminlyö tätä velvollisuutta, voi syyllistyä rikokseen.

Hattu palautui, mielenrauha ei

Janikin kertoo sivullisten saaneen rauhoitettua pahimman tilanteen kadulla niin, että ryöstäjä oli palannut Hesburgeriin. Hän vahvistaa, että he olivat myös soittaneet poliisille.

Poikia uhannut mies saatiin rautoihin ja hänen päässään ollut varastettu hattu takaisin.

Mielenrauhan paluuta odotetaan yhä.

– Minulla on alaikäinen lapsi kotona, joka on nyt valvonut ja miettinyt tätä kolme yötä, Jani kertoo.

Jani kertoo viestitelleensä myös itse ravintolan edustajan kanssa, ja hänelle on myönnetty ravintolan tulkinneen tilanteen väärin.

– Mutta eihän se nyt jumalauta voi olla näin. Kun alaikäinen menee pyytämään, että soittakaa poliisille, niin silloinhan se jumalauta soitetaan, vaikka se olisi täysi-ikäinenkin se ihminen. Se on sitten virkavallan päätös, että onko tässä leikkiä vai ei.

Hän jakaa lastaan ja hänen ystäviään auttaneille sivullisille vuolaat kiitokset.

– Luojan kiitos poikia ei saatu kiinni, ja paikalle osui vastuullinen aikuinen, joka osasi puuttua peliin ja hälyttää poliisit paikalle, hän kirjoittaa runsaasti näkyvyyttä saaneessa postauksessaan.

Apua annettava pyydettäessä

Vapaalla ollut nuorisotyöntekijä Maijala korostaa heitä olleen kolme auttamassa poikia.

Hän ymmärtää vastaavien kohtaamisten olevan pelottavia, mutta apua on syytä antaa tilanteen sitä vaatiessa.

– Minun vinkkini on se, että jos ei itse uskalla toimia, niin sitten pyytää jonkun apuun, pyytää porukkaa mukaan, Maijala sanoo.

– Oman pääni sisällä ehkä pelottavampi asia kuin tuollaisen ihmisen kohtaaminen on se, että jos ihmiset ovat välinpitämättömiä. Se on jotenkin surullisempi asia.

Tärkeintä on, että jos apua pyydetään, sitä on annettava.

– Ehdottomasti, etenkin jos kyseessä on alaikäinen. Jos toinen tulee sanomaan, että nyt on hätä, niin minulla on se kaksi minuuttia aikaa jäädä kuuntelemaan, onko tämä nyt joku vedätyshomma vai onko tässä tosi kyseessä.