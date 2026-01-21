Kartanlukija Janni Hussilla pitää kiirettä tämän viikon Monte Carlon MM-rallissa, vaikkei hän ole kilpailemassa kauden avausosakilpailussa.
Hiljattain vahvistettiin, että Janni Hussi osallistuu Teemu Sunisen kanssa helmikuussa ajettavan Ruotsin MM-rallin WRC2-kilpailuun. Lisäksi hän jatkaa töiden tekemistä Toyotan WRC-tallissa.
Hussi ja konkarikuljettaja Juho Hänninen toimivat Toyotan Takamoto Katsutan etuautoryhmänä rallin MM-sarjan asvalttikisoissa. Etuautot ajavat erikoiskokeet läpi ennen varsinaisia kilpailijoita ja tekevät korjauksia nuotteihin esimerkiksi jäisistä, lumisista tai mutaisista paikoista.
Etuautoryhmän jäsenten päivät ovat pitkiä.
– Aikaisia aamuja. Tai en tiedä, pitäisikö sanoa, että myöhäisiä iltoja – kumpaa kategoriaa se nyt sitten onkaan, Hussi naurahtaa MTV Urheilulle.
Hussi aloitti työskentelyn osana Katsutan ja hänen kartanlukijansa Aaron Johnstonin tiimiä syksyllä 2024.