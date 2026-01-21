



Urheilu MM-Ralli Etusivu Aikataulu ja tulokset MM-pisteet Valmistajien MM-pisteet Janni Hussilla raju urakka Monte Carlossa Janni Hussi joutuu urakoimaan kovia tuntimääriä Monte Carlon MM-rallissa. IMAGO/IPA Sport/ All Over Press Julkaistu 21.01.2026 09:07 Toni Heinonen Kartanlukija Janni Hussilla pitää kiirettä tämän viikon Monte Carlon MM-rallissa, vaikkei hän ole kilpailemassa kauden avausosakilpailussa. Lue myös: Janni Hussilta Jari-Matti Latvala -uutispommi Hiljattain vahvistettiin, että Janni Hussi osallistuu Teemu Sunisen kanssa helmikuussa ajettavan Ruotsin MM-rallin WRC2-kilpailuun. Lisäksi hän jatkaa töiden tekemistä Toyotan WRC-tallissa. Hussi ja konkarikuljettaja Juho Hänninen toimivat Toyotan Takamoto Katsutan etuautoryhmänä rallin MM-sarjan asvalttikisoissa. Etuautot ajavat erikoiskokeet läpi ennen varsinaisia kilpailijoita ja tekevät korjauksia nuotteihin esimerkiksi jäisistä, lumisista tai mutaisista paikoista. Etuautoryhmän jäsenten päivät ovat pitkiä. – Aikaisia aamuja. Tai en tiedä, pitäisikö sanoa, että myöhäisiä iltoja – kumpaa kategoriaa se nyt sitten onkaan, Hussi naurahtaa MTV Urheilulle. Hussi aloitti työskentelyn osana Katsutan ja hänen kartanlukijansa Aaron Johnstonin tiimiä syksyllä 2024.

– Olen oppinut siinä hommassa sellaisia juttuja, mitä ei välttämättä muuten tulisi edes ajatelleeksi. Siinä saa samalla seurata, millainen ammattitaito työparillani Hännisellä on ja miten hän tarkkailee tietä. Olen pyytänyt häntä sanomaan ääneen kaikki ajatukset ja asiat, mitä tulee vastaan, koska yritän ottaa tietoa vastaan. Se on tosi opettavaista ja detaljitason hommaa, Hussi kuvailee.

Valmistautuminen isoon urakkaan alkaa jo kotona ennen kisaa. Ralliviikolla Hussi saa ennen jokaista kilpailupäivää Johnstonilta erikoiskokeiden nuotit, jotka hän kopioi itselleen.

Herätys on yleensä aamuyön tunteina, minkä jälkeen Hänninen ja Hussi suuntaavat erikoiskokeille, missä Hänninen tarkastelee olosuhteita ja kertoo nuotteihin korjauksia, jotka Hussi kirjaa ylös. Korjatut nuotit annetaan eteenpäin niin sanotulle runnerille, joka toimittaa tiedot eteenpäin Katsutalle ja Johnstonille.

Sama kuvio toistuu ennen kuin kilpailijat lähtevät päivähuollon jälkeen toiselle ajolenkille.

– Käytännössä he ajavat sitten meidän tekemistämme merkinnöistä tai meidän kopioidulla vihkolla. Eli käytännössä kartturina mä pääsen viimeisenä nukkumaan ja herään ensimmäisenä, Hussi sanoo.

Hussi on nauttinut töiden tekemisestä japanilaisen Katsutan ja irlantilaiskartturi Johnstonin kanssa.

– He ovat tosi mukavia. Ja Takamotohan on äärimmäisen pedantti, sillä hän tekee tosi paljon töitä ja tarkasti omat hommansa. Me totta kai haluamme olla samalla tasolla. Ja Aaronihan on nyt ihan mahtava, oikein hauska kaveri hänkin. Hänen kanssaan on hirveän helppo tehdä yhteistyötä.

Torstaina käynnistyvään Monte Carlon MM-ralliin on ennustettu vaihtelevia olosuhteita. Hännisen ja Hussin on siis oltava erityisen tarkkoina pätkillä.

– Tuntuu siltä, että sääennusteet vaihtuvat joka päivä, joten ei auta liikaa tuijottaa niitä. Menemme sinne ja elämme sitten tilanteen mukaan, Hussi paaluttaa.

Monte Carlon MM-rallin testierikoiskoe on ohjelmassa jo keskiviikkona. Torstai-iltana ajetaan kisan kolme ensimmäistä erikoiskoetta.

Toni Heinonen MTV Uutiset