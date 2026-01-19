Rallikartturi Janni Hussi teki maanantaina ison paljastuksen.

Janni Hussi toimi viime vuonna rallitähti Jari-Matti Latvalan kartanlukijana rallin historic-luokan EM-sarjassa. Tämän vuoden puolella Hussista saatiin kuulla kuitenkin isoja uutisia, kun hän hyppäsi Teemu Sunisen rinnalle.

Viime viikolla kerrottiin, että Hussi ja Suninen ajavat Delta Rally -tiimin Toyota GR Yaris Rally2 -autolla Ruotsin MM-rallissa WRC2-luokan pisteistä.

Moni oletti, että Hussin ja Latvalan yhteistyö on nyt päättynyt, mutta Hussi kertoo nyt, ettei asia suinkaan ole näin.

– Meillähän on ollut Jari-Matin kanssa ihan loistava yhteistyö ja kukaanhan ei ole missään sanonut, että se olisi loppunut. Onhan tässä nyt aikaa tehdä paljon muutakin. Ehkä yhteistyö jatkuu, Hussi yllättää.

Hussi on sopinut toistaiseksi Sunisen kanssa vasta yhdestä kisasta – Ruotsin MM-rallista.

Onko siis mahdollista, että sinut nähdään myös muissa kyydeissä tällä kaudella?

– Kyllä on, Hussi sanoo suoraan.

Onko jotain jo sovittuna?

– On.

Mutta et varmaan sen enempää paljasta?

– No sanotaan näin, että tämä vuosi tulee olemaan todella rallin täyteinen ja olen sen ihan tarkoituksella tehnytkin niin. Juuri tuossa tulostelin itselleni tuollaisen vuosiviikkokalenterin ja värittelin sieltä kaikki testit, etuautojutut ja kisat, niin kotona saa käydä vain pyörähtämässä, Hussi nauraa.

Ja onko siis mahdollista, että sinut nähdään myös Jari-Matin rinnalla tänä vuonna?

– Kyllä meillä varmasti yhteistyö jatkuu, Hussi paljastaa.

Jari-Matti Latvala on jo vahvistanut jatkavansa ajamista historic-luokan EM-sarjassa tänäkin vuonna ja lisäksi on mahdollista, että Latvala ajaa valikoituja kisoja myös Yhdysvaltain suurimmassa rallisarjassa. Tätä ei ole kuitenkaan vielä vahvistettu.

Rallin historic-luokan EM-sarja alkaa maaliskuun alussa Espanjassa Costa Brava -rallin merkeissä. Ruotsin MM-ralli ajetaan puolestaan jo helmikuun puolivälissä.