Meksikon etsityimmän kartellijohtajan kuolema on johtanut laajoihin levottomuuksiin vain kuukausia ennen jalkapallon MM-kisoja.

Meksikossa turvallisuustilanne on kiristynyt, kun maan etsityin huumekartellin johtaja El Mencho (oikealta nimeltään) Nemesio Oseguera Cervantes tapettiin viime viikolla. Kuolema on johtanut laajoihin levottomuuksiin, ja väkivaltaisuudet ovat levinneet useisiin osavaltioihin.

Meksikossa valmistaudutaan isännöimään jalkapallon MM-kisoja yhdessä Yhdysvaltojen ja Kanadan kanssa kesäkuussa.

MTV Uutisten ulkomaantoimittaja Sanna Voltti arvioi, että Cervantesin kuolema voi johtaa pitkiin valtataisteluihin.

– Kysymys siitä, että kuka ottaisi tämän monikymmentuhatpäisen kartellin nyt johdettavakseen, ei ole mitenkään itsestään selvä. Siellä voi syntyä sisäistä valtataistelua.

Meksikon presidentti Claudia Scheinbaum on vakuutellut, etteivät levottomuudet vaaranna MM-kisoja. Lisäksi sekä viranomaisilla että kartelleilla on taloudellisia intressejä pitää kisojen aika rauhallisena.

– Hänellä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa, koska totta kai hänkin haluaa, että MM-kisat järjestetään. Meksikolla on valtavasti rahaa pelissä. Scheinbaum on kieltämättä hyvin vaikeassa asemassa.

"Hätä kädessä"

MM-kisojen arvioidaan tuovan Meksikoon jopa 11 miljardin euron tulot. Maassa kartellit omistavat paljon liiketoimintaa, kuten hotelleja ja ravintoloita, joten myös ne hyötyvät kisaturistien tuomasta rahasta.

Kansainvälinen jalkapalloliitto Fifa on kertonut seuraavansa Meksikon tilannetta tiiviisti. Ainakaan vielä otteluita ei olla levottomuuksien tieltä siirtämässä.

Rahasta pitävälle Fifa-pomolle Gianni Infantinolle ihmisten turvallisuus ei välttämättä ole listalla ensimmäisenä, kun ottaa huomioon, että edelliset kisat pelattiin Qatarissa, jossa ihmisoikeusasiat ovat tunnetusti heikolla tolalla.

– Kyllä Fifan johtajalla on varmasti hätä kädessä, ja ellei varsinaisesti hätä, niin ainakin hän on todennäköisesti melko hermostunut näistä asioista.

