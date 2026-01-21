Euroopan jalkapallojohtajat ovat pohtineet kollektiivista keinoa vastata Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin uhitteluihin, uutisoi brittilehti The Guardian.
Tällä viikolla Budapestissa tavanneet eurooppalaiset jalkapallojohtajat ovat kulisseissa keskustelleet aktiivisesti Yhdysvaltojen ja Donald Trumpin vastaisesta liittoumasta, kertoo arvostettu brittilehti The Guardian.
Epävirallista keskustelua noin 20 Uefan johtajan välisessä tapaamisessa käytiin Budapestissa maanantaina. Virallisesti tapahtumassa juhlistettiin 125-vuotiasta Unkarin jalkapalloliittoa.
Lehden mukaan keskusteluissa tunnusteltiin tarvetta Uefan kollektiiviselle vastarinnalle, millä saattaisi olla myös seurauksia kesällä Yhdysvalloissa, Meksikossa ja Kanadassa järjestettäville MM-kisoille.
Trump on uhannut kahdeksaa Euroopan maata lisätulleilla, mikäli Yhdysvallat ei saa Grönlannin suhteen haluamaansa. Suomi lukeutuu tulliuhkauksen saaneisiin maihin.
The Guardianin haastattelemien lähteiden mukaan Uefan boikotti astuisi luultavasti voimaan, jos Yhdysvallat käyttäisi sotilaallista voimaa Grönlannin liittämiseksi itseensä.
Yhdysvallat isännöi ensi kesän MM-kisojen 104 ottelusta peräti 78 ottelua, mukaan lukien New Yorkissa järjestettävää MM-finaalia.
Uusi kiila liittojen välille
Kansainvälinen jalkapalloliitto Fifa puolestaan on muodostanut läheiset suhteet Trumpin hallintoon, ja puheenjohtaja Gianni Infantino on vaikuttanut uineen presidentin lähipiiriin.
Fifa luovutti taannoin Trumpille järjestön oman rauhanpalkinnon sen jälkeen, kun tämä oli ohitettu Nobelin rauhanpalkintoraadissa. Tapaus on aiheuttanut Fifan sisällä häpeää, The Guardian on kertonut.
Fifan ja Euroopan jalkapalloliiton Uefan välit ovat perinteisesti jännitteiset. Kumpikin kilpailee valtavaa suosiota maailmanlaajuisesti nauttivan lajin tulovirroista, ja Fifa on pyrkinyt iskemään Mestarien liigan alueelle muun muassa perustamalla omat, saudirahoitusta nauttivat seurajoukkueiden MM-kisat.
Trumpin ja Yhdysvaltojen vastainen liittouma olisi uusi sytyke Fifan ja Uefan välisessä valtataistelussa.