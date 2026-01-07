Loukkaantumisista kärsinyt brasilialaistähti Neymar teki kauden 2026 loppuun ulottuvan jatkosopimuksen kasvattajaseuransa Santosin kanssa.

Brasilialaisseura kertoi Neymarin jatkosta keskiviikkona X-tilillään.



Brasilian miesten jalkapallomaajoukkueen kaikkien aikojen maalitilaston kärjessä oleva Neymar, 33, on ilmoittanut halustaan pelata tulevan kesän MM-lopputurnauksessa, vaikka hänen edellinen maaottelunsa on vuodelta 2023.



Neymarin oli määrä palata maajoukkueeseen viime vuonna, mutta lihasvamma esti yrityksen. Hyökkääjätähti Neymar on pelannut Brasilian miesten maajoukkueessa 128 ottelua ja tehnyt 79 maalia.



Urallaan muun muassa Barcelonaa ja Paris Saint-Germainia edustanut Neymar palasi Santosiin tammikuussa 2025. Loukkaantumiset ovat sotkeneet Neymarin viime vuosia, ja loppuvuodesta hän kävi polvileikkauksessa.