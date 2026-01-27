Vaatimukset MM-kisojen boikotoinnista voimistuvat. Nyt myös Kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan entinen puheenjohtaja Sepp Blatter liittyi kuoroon.

Yhdysvaltojen ja Donald Trumpin toiminta niin kansainvälisessä politiikassa kuin kotimaassa ovat nostattaneet vaatimuksia Pohjois-Amerikassa ensi kesänä järjestettävien jalkapallon MM-kisojen boikotoinnista.

Boikotin ovat nostaneet esiin etenkin politiikot Britanniasta, Saksasta ja Alankomaista.

Nyt aloitetta boikotoinnille on tukenut myös Kansainvälisen jalkapalloliiton entinen puheenjohtaja Sepp Blatter.

– Mielestäni Mark Pieth on oikeassa kyseenalaistaessaan nämä MM-kisat, Blatter kirjoitti X:ssä Piethiä siteeraten.

Arvostettu kriminaalioikeuden professori ja korruptionvastaisessa työssä meritoitunut asianajaja Pieth antoi kriittisen haastattelun MM-kisoista sveitsiläislehti Tages-Anzeigerille.

Pieth ei niinkään esitä vaatimusta eri maiden jalkapalloliittojen järjestämästä boikotista, vaan neuvoi kannattajia olemaan menemättä kisoihin paikan päälle.

– Mitä näemme tapahtuvan maan sisällä – poliittisten vastusten marginalisointi, maahanmuuttoviranomaisten rikkomukset ja niin edelleen – tuskin kannustavat kannattajia lähtemään sinne, Pieth totesi lehdelle The Guardianin mukaan.

– Faneille annan vain yhden neuvon: älkää menkö Yhdysvaltoihin! Saatte paremman näkymän tv:stä muutenkin. Saapuessaan maahan kannattajat voivat odottaa, että jos he eivät käyttäydy kunnolla viranomaisia kohdatessaan, Heidt lähetetään kotiin, jos he ovat onnekkaita.

Yhdysvaltojen poliittisen myllerryksen lisäksi ongelmalliseksi MM-kisoihin lähtemisen monelle tekee MM-kisojen ottelulippujen hinnat, jotka ovat historiallisen korkeat. MM-kisojen järjestämisen välittömät taloudelliset vaikutukset Pohjois-Amerikassa on arvioitu peräti viiden miljardin dollarin suuruisiksi.

Myös Platini kritisoi Infantinoa

Blatter on aiemminkin esittänyt kritiikkiä nykyistä Fifaa ja sen puheenjohtajaa Gianni Infantinoa kohtaan, omaa rooliansa Fifan tarinassa unohtamatta.

– Olen luonut hirviön. Fifa oli köyhä, kun aloitin kehitysjohtajana vuonna 1975, Blatter muisteli Watsonin haastattelussa loppuvuodesta 2024.

– Ensimmäiset MM-kisat, jotka todella toivat rahaa sisään olivat 2010 kisat Etelä-Afrikassa. Kun Infantinosta tuli puheenjohtaja vuonna 2016, hän istui valmiiksi rakennettuun pesään; rahakone oli käynnissä. Nyt hän syöttää siihen koko ajan lisää polttoainetta.

Blatter kuvaili käynnissä olevaa vaihetta tuolloin jalkapallon sielun myymiseksi.

Blatterin lisäksi myös Uefan entinen puheenjohtaja Michel Platini on kritisoinut avoimesti Infantinoa. Tammikuussa The Guardianin haastattelussa ranskalainen kuvaili Infantinon muuttuneen itsevaltaisemmaksi. Hän huomautti Trumpin suosioon uineen sveitsiläisen pitävän “rikkaista ja valtaapitävistä”.

Blatteri ja Platini suistettiin pois jalkapallon valta-asemistaan korruptiosyytteiden vuoksi. Sveitsiläinen tuomioistuin totesi viime vuonna kummankin syyttömäksi lahjusepäilyyn, joka liittyi Platinin Fifalta saamaan 2,2 miljoonan dollarin suuruiseen konsulttipalkkioon vuonna 2011.