Suomen euroviisuedustaja selviää UMK-finaalissa 28. helmikuuta.
Ylen Uuden musiikin kilpailun artistit julkistettiin virallisesti 14. tammikuuta. Kisan finaali järjestetään 28. helmikuuta Tampereen Nokia Arenalla.
Tänä vuonna paikasta Euroviisuissa kisaavat Etta, Kiki, Komiat, Sinikka Monte, Antti Paalanen, Chachi Hildén sekä Pete Parkkonen ja Linda Lampenius.
Kilpailukappaleet julkaistaan peräkkäisinä arkipäivinä torstaista lähtien.
Tässä järjestyksessä kappaleet julkaistaan:
to 15.1. Etta – Million Dollar Smile
pe 16.1. Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin
ma 19.1. Komiat – Lululai
ti 20.1. Sinikka Monte – Ready To Leave
ke 21.1. Antti Paalanen – Takatukka
to 22.1. CHACHI – Cherry Cake
pe 23.1. KIKI – Rakkaudenkipee
Ylen tiedotteen mukaan kauden 2026 biisihakuun lähetettiin yhteensä 491 kappaletta.