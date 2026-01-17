Laulaja Chachi, oikealta nimeltään Chachi Hildén kilpailee Uuden musiikin kilpailussa kappaleellaan Cherry Cake. Kyseessä on Chachin artistiuran ensimmäinen julkaisu.

Uuden musiikin kilpailun vuoden 2026 artistikattaus julkistettiin keskiviikkoiltana 14. tammikuuta. Tänä vuonna UMK:n yllättävin artisti lienee Chachi eli Chachi Hildén, jonka kilpailukappale Cherry Cake on hänen artistiuransa ensimmäinen julkaisu.

Tanssijana uraa teini-ikäisestä saakka luonut Chachi kertoi UMK-artistien mediatilaisuudessa MTV Uutisille, että musiikin tekeminen on ollut hänen elinikäinen haaveensa. Nyt unelmien seuraamiselle koitti oikea aika.

– Kuinka eeppinen tapa lanseerata artistiurani! Olen uskomattoman kiitollinen saadessani olla täällä, hän iloitsi.

Musiikki on kulkenut Chachin mukana aina hänen lapsuudestaan saakka. Hän ei kertomansa mukaan ole tarkoituksella salannut musiikillista puoltaan.

– En koskaan halunnut olla jotain, mitä en ole, joten halusin elää tätä elämää vielä hieman pidemmälle ja oppia tuntemaan itseni paremmin, ja nyt olen tässä ja valmis, hän sanoi.

Chachi paljasti hänellä olevan jo nyt yksi ykkösfani: hänen puolisonsa Jukka Hildén, joka on riemuissaan vaimonsa UMK-osallistumisesta.

– "Rock 'n' roll baby, tiesin, että pystyt siihen!", Chachi imitoi Jukan riehakasta reaktiota.

– Hän tietää intohimostani laulamista kohtaan. Olemme puhuneet asiasta siitä saakka kun tapasimme, ja nyt, kun se on käymässä toteen, on hän äärimmäisen ylpeä minusta. Tunnen oloni niin rakastetuksi ja kannustetuksi, Chachi jatkoi.

Meksikolais-amerikkalainen Chachi varttui Teksasin Houstonissa ja muutti Suomeen yhdessä Jukan kanssa vuonna 2020. Laulaja tunnusti, ettei tiennyt Euroviisuista juuri mitään ennen Suomeen muuttoaan.

– Tiesin vain, että on olemassa Will Ferrellin tähdittämä Euroviisu-elokuva (Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga). Se oli ainoa kokemukseni. Mutta kun muutin tänne, huomasin innostuksen ja euroviisukulttuurin, hän sanoi.

Uuden musiikin kilpailun kaltaiset tuotannot ovat Chachille tuttuja tanssimaailmasta. Hän on innoissaan siitä, että pääsee nyt itse osaksi UMK-show'ta.

– Olen ollut valtava UMK-fani jo vuosia, ja on siistiä, että pääsen nyt näkemään tälle puolen kilpailua.

Chachi nähdään alkuvuonna paitsi UMK-lavalla, myös MTV:n Iholla-ohjelman tulevalla kaudella. Laulaja paljasti, että uudella kaudella katsojat pääsevät kurkistamaan hänen UMK-matkansa kulisseihin.

– Toisen Iholla-kauden kuvaaminen ajoittui hyvin erityiseen aikaan, joten ohjelmassa kurkistetaan ehdottomasti kaikkiin tunteisiin, joita kävin läpi matkalla tähän hetkeen, hän kertoi.

Katso Chachin haastattelu kokonaisuudessaan yllä olevalta videolta!