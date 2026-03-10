Iranin naisten jalkapallomaajoukkueen pelaajista ainakin seitsemän on hakenut turvapaikkaa Australiasta.

Viiden pelaajan kerrottiin jo eilisiltana Suomen aikaa saaneen turvapaikan, ja Australian ABC:n mukaan nyt kaksi muutakin on hakenut turvapaikkaa. Heidän kerrotaan pelkäävän kotiinpaluuta ja sitä todennäköisesti seuraavaa vainoa.

Joukkueen pelaajat leimattiin pettureiksi Iranin valtiontelevisiossa, kun osa heistä kieltäytyi esittämästä kansallislauluaan Australiassa pelatun Asian Cupin ottelun aikana. Seuraavassa pelissä Iranin joukkue lauloi kansallislaulun normaalisti, mikä herätti spekulaatiot joukkueeseen kohdistuvasta turvallisuusuhasta ja uhkailusta.

ABC:n tietojen mukaan ainakin yksi turvapaikkaa hakevista pelaajista kieltäytyi juuri ennen lähtöä nousemasta Sydneystä lähtevään lentokoneeseen, joka kuljetti joukkueen Malesian Kuala Lumpuriin.

– Australialaiset ovat liikuttuneet näiden naisten kohtaamasta sorrosta, Australian pääministeri Anthony Albanese totesi lehdistötilaisuudessa tiistaina.

– Täällä he ovat turvassa, ja he voivat tuntea olonsa kotoisaksi.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on kiitellyt Albanesea siitä, että naiset saivat jäädä Australiaan. Trumpin mukaan myös Yhdysvallat on valmis ottamaan pelaajat vastaan.