Kauden toisessa jaksossa Jokikunnas ja Rask matkustavat Keski-Suomeen hakemaan Viljo-pentua kotiin. Jaksossa nähdään, kuinka Reino-koira ja Ralph-poika ottavat uuden perheenjäsenen vastaan.

Ellen Jokikunnaksen ja Jari Raskin arki pyörii Ralphin ympärillä, ja perhe kasvaa, kun pieni koiranpentu Viljo tuo iloa ja muutaman kierroksen lisää vauhtia elämään.

Unelmia Italiassa -sarjan kolmas ja toistaiseksi viimeinen kausi tuo mukanaan suuria tunteita, uusia alkuja ja haikeita hyvästejä.

– Meidän Ralph rakastui Reinoon heti. Ja nyt toivomme, että nyt tämä uusi tanskannakkipentu olisi sellainen tyyppi, jonka kanssa Ralph voisi kasvaa turvallisesti, kun me kuitenkin tiedetään, että Reinon aika on käsillä, Jokikunnas toteaa jaksossa.