Unelmia Italiassa -ohjelman toisessa jaksossa Ellen Jokikunnaksen ja Jari Raskin perhe täydentyy Viljo-koiralla.
Unelmia Italiassa -sarjan kolmas ja toistaiseksi viimeinen kausi tuo mukanaan suuria tunteita, uusia alkuja ja haikeita hyvästejä.
Ellen Jokikunnaksen ja Jari Raskin arki pyörii Ralphin ympärillä, ja perhe kasvaa, kun pieni koiranpentu Viljo tuo iloa ja muutaman kierroksen lisää vauhtia elämään.
Kauden toisessa jaksossa Jokikunnas ja Rask matkustavat Keski-Suomeen hakemaan Viljo-pentua kotiin. Jaksossa nähdään, kuinka Reino-koira ja Ralph-poika ottavat uuden perheenjäsenen vastaan.