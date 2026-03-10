Kohun keskelle joutunut TPS jatkaa työtä tasa-arvon puolesta, sanoo HC TPS Turku Oy:n hallituksen puheenjohtaja Kai Koskinen MTV Uutisille.

Seurassa pohditaan seuraavaksi, kuinka kohua herättänyttä pride-ottelukonseptia voitaisiin muuttaa.

Viikonloppuna alkaneen kohun viimeisin käänne on, että vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta jätti eropyynnön TPS:n hallituksesta.

Koskinen sanoo MTV Uutisille, että kohu kaikkine käänteineen on kiinnostanut yleisöä paljon.

– On tullut paljon palautetta siitä, että oli oikea ratkaisu, että Sofia Virta jäi pois TPS:n hallituksesta. Palautteissa on pidetty myös tärkeänä, miten pelaaja Veli-Matti Savinaista on kohdeltu oikein, toimimalla näin kuin nyt toimittiin.

Palautetta on tullut myös seuran omasta yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyöstä.

– Varmasti tämä koko ottelukonsepti tulee uudelleen mietittäväksi. Olemme pelanneet pride-otteluita kaudesta 2018–2019 saakka. Nyt on syytä arvioida, miten ottelut toteutetaan jatkossa.

Lauantaina pelattu TPS:n ja Ilveksen välinen SM-liigaottelu pelattiin With Pride from Turku -teemalla.