Influenssakausi käynnistynyt kunnolla – "Herkimmin tarttuvia viruksia" 10:18 Influenssakausi puskee päälle joulun alla. Aiheesta keskusteltiin Huomenta Suomessa. Julkaistu 09.12.2025 14:56 (Päivitetty 09.12.2025 18:38 ) Kati Hyttinen kati.hyttinen@mtv.fi Influenssakausi on alkanut tänä vuonna normaalia aiemmin. Taustalla on muuntunut virus. Joulu kolkuttaa ovella, ja taustalla vaanii tuttu peikko. Influenssakausi alkaa joka vuosi lähes kellontarkasti samaan aikaan – eteläisellä pallonpuoliskolla Suomen aikaa kesällä ja pohjoisella talvella. Infektiosairauksien erikoislääkäri Veli-Jukka Anttila Mehiläisestä kertoo, että syy siihen on yhä mysteeri. – Kukaan ei oikein ymmärrä sitä. Mutta varmasti luonnonolosuhteet vaikuttavat leviämiseen. Kun ihmiset ovat enemmän sisätiloissa, virus pääsee tarttumaan. Voi myös olla, että aurinko tuhoaa virusta niin, että se ei leviä silloin, kun on lämpimät, Anttila selvittää Huomenta Suomessa. Anttilan mukaan muutamalle muullekin virukselle vuosivaihtelu on tyypillistä. – Influenssaa olen verrannut aina talvirenkaiden vaihtoon. Se siis tulee suunnilleen samaan aikaan, kun pitäisi alkaa miettiä, koska sataa ensilumen ja talvirenkaat tulevat. Lue myös: Moni tekee tämän lääkevirheen flunssassa – proviisori oikaisee harhaluulon Tämä vuosi poikkeus Monet maat eri puolilla maailmaa ovat raportoineet influenssakauden alkaneen tänä vuonna poikkeuksellisen varhain.





Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen johtava asiantuntija Niina Ikonen kertoo, että sama tilanne on nähtävissä myös Suomessa.

– Parin viime viikon aikana tartuntamäärät ovat ihan merkittävästi ja selvästi nousseet, melkein tuplaantuneet, Ikonen toteaa.

Influenssakausi on jo alkanut.All Over Press

– Jos katsotaan influenssan kaltaisen taudin vuoksi tehtyjä yhteydenottoja ja käyntejä terveydenhuollossa, se on nyt runsasta. Eli kyllä tällä hetkellä voi sanoa, että influenssaepidemia on kunnolla käynnistynyt.

Aiemmin alkaneen kauden on voinut Ikosen mukaan aiheuttaa muuntunut influenssa A -virus, joka on lähtenyt leviämään hyvin nopeasti ja lyhyessä ajassa eri puolilla maailmaa.

Ruotsalaismedia TV4 kirjoitti viime kuussa, että esimerkiksi Britanniassa viranomaiset ovat varoittaneet kansalaisia H3N2-influenssavirusmutaatiosta, joka voisi aiheuttaa pahimman influenssan kymmeneen vuoteen.

Ikosen mukaan tauti ei kuitenkaan poikkea oireiltaan periaatteessa tavanomaisesta.

Näin se tarttuu

Influenssavirus tarttuu ihmisestä toiseen melko helposti.

– Osalla väestöstä voi olla immuniteettia ja rokotuksen antama suoja sekä aikaisempia sairastumisia, että heihin se tarttuu huonommin tai ei tartu ollenkaan. Mutta kyllä influenssavirus on niitä herkimmin tarttuvia viruksia. Ei ihan tuhkarokon veroinen, mutta kuitenkin hyvin herkästi tarttuva, Anttila kuvaa.

Toisiin influenssa tarttuu herkemmin.Alina Troeva/Shutterstock

Miten virus sitten tarttuu?

Anttilan mukaan on vähän epäselvää, tarttuuko se kosketustartuntana esimerkiksi ovenkahvoista tai aerosolitartuntana ilmasta. Parhaiten se kuitenkin tarttuu pisaratartuntana.

Kun siis sairastunut ihminen aivastaa, niiskuttaa, pärskii tai yskii, valtava määrä pisaroita lähtee liikkeelle ja virus alkaa levitä.

– Ahtaat tilat ja läheinen kontakti sairastuneeseen levittää virusta. Ja virustahan voi ihminen levittää jo pari vuorokautta ennen kuin itse on oireinenkaan. Nimenomaan alkuvaiheessa eritys on suurinta, ja sen takia se leviääkin tehokkaasti.

Jotkut eivät saa oireita, toiset päätyvät sairaalaan

Influenssan oireet vaihtelevat lievästä tai jopa oireettomasta vakavampiin, jopa sairaalahoitoon johtaviin taudinkuviin.

Tyypillisesti influenssa aiheuttaa Anttilan mukaan korkeamman kuumeen ja enemmän lihaskipuja ja päänsärkyä sekä on vähän pitkäkestoisempi kuin tavallinen nuhakuume.

– Kuumeen kestokin saattaa olla muutaman vuorokauden pitempi kuin tavallisessa nuhakuumeessa.

Vaarallisia voivat olla toisille itse taudin lisäksi myös sen jälkitaudit.

– Pienellä osalla perusterveitä ja nuorempiakin ihmisiä esiintyy sydänlihastulehduksia ja keskushermostotulehduksia. Keuhkosairaat ja sydänsairaat ovat tietysti erityisessä riskissä tässä mielessä.

– Jälkitautina voi tulla myös esimerkiksi bakteerin aiheuttama keuhkokuume, jonka tiedetään seuraavan viruksia aika lailla, eli niiden esiintymishuippukin tulee samoihin aikoihin.

Influenssaan on olemassa lääkkeitä, jotka lievittävät sen oireita ja voivat lyhentää kuumeista jaksoa.

Lääkkeitä suositellaan esimerkiksi tietyistä perussairauksista, kuten sydän- , verisuoni- ja keuhkosairauksista, kärsiville sekä syöpähoitoja saaville.

Ehtiikö vielä ottaa rokotteen? Katso koko keskustelu yllä olevalta videolta!