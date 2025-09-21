Helsingissä päiväkodit eivät kerää lasten terveystietoja.

Muistatko, kun päiväkodin ovessa tai ilmoitustaululla oli vielä lappu, jossa kerrottiin, mitä tauteja päiväkodissa oli liikkeellä? Nykyään tietoa ei voida enää tällä tavoin antaa, kertoo Helsingin kaupungin varhaiskasvatusjohtaja Miia Kemppi MTV Uutisille.

Vanha lappusysteemi on otettu Kempin mukaan pois käytöstä Helsingissä korona-ajan jälkeen tietosuojasyistä.

Korona-aikana päivitetty päiväkodeille annettu ohjeistus tartuntatautien tiedottamisesta estää tartuntatautien esiintymiseen liittyvän tiedon asettamisen esille julkiselle paikalle, kuten päiväkodin ilmoitustaululle, sillä kuka tahansa voi nähdä tämän tiedon.

Näin huoltajille ilmoitetaan

Tartuntataudeista tiedotetaan huoltajille päiväkodissa silloin, jos tieto koskee heidän omaa lastansa tai kyseessä on erityisen tarttuva tauti. Päiväkoti voi tiedottaa asiasta suullisesti, puhelimitse, tekstiviestillä tai sähköpostilla. Vanhempien Whatsapp-ryhmät eivät ole Helsingin kaupungin päiväkodin virallisia tiedotuskanavia, Kemppi sanoo.

Flunssasta tai muusta tavanomaisesta taudista ei tavallisesti tiedoteta kaikkia ryhmän huoltajia. Jos kyseessä on kuitenkin yleisvaarallinen tartuntatauti, voi kaupungilta tulla erillinen ohjeistus kyseisen taudin tiedottamisesta.

Tarkoituksena suojata lasten yksityisyyttä

Yksittäisen lapsen terveystietoja päiväkoti ei voi antaa, Kemppi kertoo. Päiväkoti ei myöskään velvoita huoltajia kertomaan syytä, miksi lapsi on poissa päiväkodista, jolloin kaikista taudeista ei välttämättä edes tiedetä päiväkodissa. Lasten terveystietoja ei päiväkodissa ole lupaa kerätä, Kemppi sanoo.

– Jos vanhemmat ovat tosi tietoisia, että ketkä lapset ovat tänään paikalla, ja lapsi X puuttuu, ja sitten kertoisimme, että nyt päiväkodissa liikkuu esimerkiksi täitä, niin silloinhan me rikomme sen lapsen yksityisyyttä ja kerromme hänen terveydentilaansa liittyviä asioita, Kemppi selittää.

Päiväkoti voi kertoa ja ilmoittaa näistä asioista yleisellä tasolla, jolloin yksittäiset lapset eivät erotu, Kemppi selittää.

Pienillä lapsilla tartuntataudit ovat yleisiä

Koko päiväkodin tautitilanteesta on harvoin yksittäisillä työntekijöillä tietoa, sillä päiväkodeissa on useita eri ryhmiä. Pienillä lapsilla myös yksinkertaisesti on paljon tartuntatauteja, Kemppi huomauttaa.

Hän sanoo päiväkodin ilmoittavan matalalla kynnyksellä huoltajille, kun siihen on aihetta, mutta ihan kaikkea Kemppi ei näe ilmoitusluontoisena asiana.

– Ei ole järkevää kaikille koko ajan tiedottaa muiden ryhmien tilanteista. Se luo turhaa pelkoa, Kemppi sanoo.

– Täytyy muistaa, että perheet myös kulkevat julkisilla ja käyvät kirjastossa ja kaupassa. Niitä tartuntoja voi saada ihan mistä vaan, hän lisää.

Päiväkodeissa lasten terveydestä huolehtiminen tarkoittaa yhteistyötä vanhempien kanssa. Kemppi muistuttaa käsihygienian tärkeydestä flunssakaudella, ja huomauttaa, että päiväkotiin tullaan vain terveenä.

Turussa lapuista ei olla luovuttu

Turun kaupungin varhaiskasvatusjohtaja Vesa Kulmala sanoo Turun päiväkodeissa olevan yhä tietoa taudeista ilmoitustaululla.

– Viestimme aina niin yleisellä tasolla, että kenenkään yksilön tiedot eivät tule esille, hän kertoo MTV Uutisille.

Viestintä huoltajien ja päiväkodin välillä tapahtuu kuitenkin Kulmalan mukaan "mahdollisimman paljon" eVaka-järjestelmää hyödyntäen. Järjestelmä on Kulmalan mukaan käytössä Turun lisäksi ainakin Espoossa, Tampereella ja Oulussa.

