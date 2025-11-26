– Vaikkapa kovan fyysisen rasituksen tai saunomisen jälkeen ruumiinlämpö voi nousta yli 37,5 asteen, mutta ihminen ei silti ole kuumeinen, sanoo yleislääketieteen erikoislääkäri Eino Ahtola Mehiläisestä.

Kysyimme lääkäriltä ja proviisorilta, mikä ruumiinlämpötila tarkalleen ottaen on kuumetta.

Voiko Suomeen iskeä pahin influenssa kymmeneen vuoteen? Virusmuunnos huolettaa maailmalla

Kuumeen raja on 38, mutta...

Siinä missä yksi voi tuntea olonsa sairaaksi jo esimerkiksi 37,3 asteen kohdalla, porskuttaa toinen vielä normaalisti.

– Kuumeisuuden arviointi pitää suhteuttaa kokonaistilanteeseen, ja siihen, onko esimerkiksi samanaikaisesti flunssan oireita. Ruumiinlämmön mittaaminen ilman muita oireita ei yleensä ole tarpeellista, ja voi tuoda ihmiselle lähinnä turhaa huolta, Ahtola huomauttaa.