Kysyimme lääkäriltä ja proviisorilta, mikä ruumiinlämpötila tarkalleen ottaen on kuumetta.
Ihmiskehon normaalilämmön raja asettuu 35,5–37,5 asteen välille eli normaalilämmössä on runsaasti yksilöllisiä eroja.
Myös olosuhteet vaikuttavat lämpöön. Ruumiinlämpö vaihtelee esimerkiksi vuorokaudenajan, fyysisen rasituksen, pukeutumisen ja ympäristön lämpötilan mukaan.
– Vaikkapa kovan fyysisen rasituksen tai saunomisen jälkeen ruumiinlämpö voi nousta yli 37,5 asteen, mutta ihminen ei silti ole kuumeinen, sanoo yleislääketieteen erikoislääkäri Eino Ahtola Mehiläisestä.
Ruumiin lämpötila on puoli astetta matalampi aamulla kuin iltapäivällä. Myös hormonaaliset muutokset vaikuttavat.
– Ovulaation aikaan ruumiin normaali lämpötila on puolisen astetta korkeampi kuin muina aikoina, kertoo apteekinhoitaja ja proviisori Elina Lammi Yliopiston apteekista.