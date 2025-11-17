Proviisori oikaisee yleisen harhaluulon tulehduskipulääkkeistä.

Proviisori Jenni Sainio on kiinnittänyt huomiota siihen, että moni pyrkii nujertamaan tai jopa ehkäisemään flunssan tai influenssan tulehduskipulääkkeitä syömällä.

Sainio muistuttaa, etteivät tulehduskipulääkkeet kuitenkaan hoida bakteeri- tai virustulehduksia vaan ainoastaan niiden aiheuttamia oireita.

Jos Instagram-päivitys ei näy, voit katsoa sen tästä.

– Se auttaa kipuun ja kuumeeseen, mutta ei poista bakteeria tai virusta elimistöstä. Kyseessä on tulehduskipulääke, koska se hoitaa tulehduksen oireita, Sainio kertoo MTV Uutisille.

– Jos esimerkiksi nilkka on nyrjähtänyt, tulee siihen tulehdusoireita, jotka ovat punoitus, turvotus, kuumotus ja kipu. Silloin tulehduskipulääke hoitaa näitä oireita, Sainio selittää.