Suomeen pahin influenssa kymmeneen vuoteen? | MTV Uutiset
Voiko Suomeen iskeä pahin influenssa kymmeneen vuoteen? Virusmuunnos huolettaa maailmalla
9:58Katso koko keskustelu: Tartuntataudit jylläävät Suomessa jo – millainen hengitystieinfektioiden kaudesta tulee? Haastattelussa infektiotautien ylilääkäri Ville Holmberg. Julkaistu 13.11.2025 18:58
Useat virukset ovat jyllänneet suomalaisten keskuudessa jo elokuusta alkaen. Influenssa on jo vienyt ihmisiä sairaalahoitoon.
Vaikka merkkejä varsinaisen influenssakauden alkamisesta Suomessa ei vielä ole, on yksittäisiä influenssatartuntoja ympäri Suomen nähty jo alkusyksystä.
– Yleensä kausi alkaa joulu-tammikuussa, mutta poikkeuksellisesti joitain aika vakavia sairastumisia on ollut jo, infektiotautien ylilääkäri Ville Holmberg HUSista kertoi Huomenta Suomessa.
Niistä potilaista, jotka ovat syksyn mittaan joutuneet sairaalahoitoon hengitystieinfektion vuoksi, isolla osalla on Holbergin mukaan todettu korona.
Kuitenkin myös influenssatartunnat ovat vieneet yksittäisiä suomalaisia jo sairaalahoitoon asti.
Saapuuko Suomeen pahin influenssa kymmeneen vuoteen?
Isossa-Britanniassa viranomaiset ovat varoittaneet kansalaisia H3N2-influenssavirusmutaatiosta, joka voisi aiheuttaa pahimman influenssan kymmeneen vuoteen.
Aiheesta kirjoittaa muun muassa ruotsalainen TV4
.
Holmbergin mukaan Aasiassa kyseinen influenssakanta on muuntunut tavallista enemmän, mutta viitteitä siitä, että se aiheuttaisi tavallista vakavampaa tautia, ei ole.
– Influenssan normaaliin kiertoon kuuluu, että viruskannat muuntuvat vuodesta toiseen vähän.
– Muuntuminen johtaa yleensä siihen, että virus tarttuu vähän helpommin ja pääsee sitä kautta leviämään vähän nopeammin, Holmberg kertoo.
Mahdollista on myös, ettei influenssarokote tehoa aivan yhtä hyvin muuntuneeseen viruskantaan.
Oikea aika rokottautumiseen on nyt
Yleensä influenssarokote antaa noin 50 prosentin suojatehon tautia vastaan.
– Se tarkoittaa, että se estää hyvin suurimman osan vakavista sairauksista. Se on paras keino suojautua vakavaa tautia vastaan, Holmberg korostaa.
Maksuton influenssarokote annetaan kaikille yli 65-vuotiaille ja riskiryhmiin kuuluville. Yli 75-vuotiaat saavat lisäksi koronavahvistusrokotteen.
Riskiryhmiin kuuluu, jos sairastaa jotain keuhko- tai sydänsairautta tai immuunipuutossairautta.
Vaikka influenssatapauksia on jo löytynyt Suomesta, ei rokottautuminen suinkaan ole liian myöhäistä.
– Nyt on paras mahdollinen hetki, jotta rokoteteho ehtii kehittyä ennen kuin varsinainen epidemia lähtee käyntiin, Holmberg sanoo.
Odota rokottautumista tässä tapauksessa
Influenssarokotukseen voi mennä, vaikka kokisi parhaillaan lieviä flunssan oireita.
Sen sijaan kuumeessa tai muutoin voimakkaiden flunssaoireiden aikaan rokotusta ei kannata ottaa vaan odottaa oireiden lievenemistä.
Tällainen korona on nyt
Holmbergin mukaan koronaviruksen oireet muistuttavat tänä päivänä lähinnä tavallisia flunssaoireita.
– Pandemian jälkeen koronavirus on pikkuhiljaa muuttunut lievemmäksi. Kun useat ihmiset ovat sairastaneet koronan useaan kertaan ja saaneet useita rokotuksia, on immuniteetti hyvä.
Millaisia koronaviruksen oireet ovat nyt? Entä millaiset ovat hoito-ohjeet kotona? Katso koko haastattelu yllä olevalta videolta!