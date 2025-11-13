Juuri nyt Avaa

Vaikka merkkejä varsinaisen influenssakauden alkamisesta Suomessa ei vielä ole, on yksittäisiä influenssatartuntoja ympäri Suomen nähty jo alkusyksystä.

Aiheesta kirjoittaa muun muassa ruotsalainen TV4

.

Holmbergin mukaan Aasiassa kyseinen influenssakanta on muuntunut tavallista enemmän, mutta viitteitä siitä, että se aiheuttaisi tavallista vakavampaa tautia, ei ole.

– Influenssan normaaliin kiertoon kuuluu, että viruskannat muuntuvat vuodesta toiseen vähän.

– Muuntuminen johtaa yleensä siihen, että virus tarttuu vähän helpommin ja pääsee sitä kautta leviämään vähän nopeammin, Holmberg kertoo.