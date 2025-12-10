Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen johtava asiantuntija Niina Ikonen kertoo, että varmistettuja influenssatapauksia on ollut tänä syksynä lokakuun alun jälkeen 2 200. Vuosi sitten vastaava luku oli 460.
Todellisuudessa sairastapauksia on vielä huomattavasti tilastoissa näkyviä enemmän, koska moni sairastaa kotona eikä tautia testata.
– Perusterveen henkilön taudinaiheuttajan varmistamisesta ei ole sinänsä kauheasti hyötyä eikä sille ole tarvetta. Jos taudinkuva on vakava, lääkäri arvio testaamistarpeen, Ikonen kommentoi MTV Uutisille.
Ikosen mukaan tartuntamäärät ovat melkein tuplaantuneet parin viime viikon aikana.
– Jos katsotaan influenssan kaltaisen taudin vuoksi tehtyjä yhteydenottoja ja käyntejä terveydenhuollossa, se on nyt runsasta.
– Eli kyllä voi sanoa, että influenssaepidemia on kunnolla käynnistynyt.
