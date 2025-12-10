



Influenssa kaataa nyt kansaa: Tautikartat hohkaavat punaisina – huippu vasta tulossa 10:18 Influenssakausi puskee päälle joulun alla. Aiheesta keskusteltiin Huomenta Suomessa. Julkaistu 24 minuuttia sitten Kati Hyttinen kati.hyttinen@mtv.fi Influenssa leviää nyt kiivaasti eri puolilla maata. Influenssakausi on alkanut tänä vuonna poikkeuksellisen aikaisin. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen johtava asiantuntija Niina Ikonen kertoo, että varmistettuja influenssatapauksia on ollut tänä syksynä lokakuun alun jälkeen 2 200. Vuosi sitten vastaava luku oli 460. Todellisuudessa sairastapauksia on vielä huomattavasti tilastoissa näkyviä enemmän, koska moni sairastaa kotona eikä tautia testata. – Perusterveen henkilön taudinaiheuttajan varmistamisesta ei ole sinänsä kauheasti hyötyä eikä sille ole tarvetta. Jos taudinkuva on vakava, lääkäri arvio testaamistarpeen, Ikonen kommentoi MTV Uutisille. Ikosen mukaan tartuntamäärät ovat melkein tuplaantuneet parin viime viikon aikana. – Jos katsotaan influenssan kaltaisen taudin vuoksi tehtyjä yhteydenottoja ja käyntejä terveydenhuollossa, se on nyt runsasta. – Eli kyllä voi sanoa, että influenssaepidemia on kunnolla käynnistynyt.





Varmistettuja influenssatapauksia on ollut tänä syksynä lokakuun alun jälkeen 2 200. Karttojen perusteella huomaa, että tautia on nyt koko maassa.

Tautipiikki vielä edessä?

Ikonen uskoo, että influenssan huippu on vielä edessä.

– Sitä en voi tietenkään varmasti sanoa, mutta en usko, että se nyt lähtisi laskuun vielä.

Ikosen mukaan huippuviikot ajoittuvat luultavasti vuoden loppuun tai tammikuulle. Viime vuonna huippu koettiin helmi-maaliskuussa.

Joulun läheisyys lisää taudin leviämisriskiä.

– Influenssavirus leviää pääasiassa pisaratartuntana ja siinä vaiheessa, kun sairastunut yskii ja aivastaa, puhutaan lähietäisyydellä ja ollaan tiiviisti yhdestä, viruksen on helpompi levitä.

– Kun toisaalta tiedetään, että influenssaa voi tartuttaa jo päiviä ennen, kun on oireita, sitä voi levittää tietämättäänkin.

Se, miten kauan epidemia nyt kestää, jää Ikosen mukaan nähtäväksi. Influenssaepidemiat vaihtelevat vuosittain niin ajoitukseltaan, kestoltaan kuin voimakkuudeltaankin.

Eniten todettuja tartuntoja iäkkäillä

Muualla Euroopassa Influenssatartuntoja on todettu erityisesti 5–14-vuotiailla.

Suomessa samanlaista ilmiötä ei ole Ikosen mukaan havaittu eikä hän osaa arvioida sitä, mihin asia voi muualla liittyä.

– Tietysti osasyy voi olla se, että heillä ei ole aiempaa suojaa samalla tavalla kuin meillä vanhemmilla ihmisillä, jotka olemme saaneet immuniteettia joko sairastetun taudin tai rokotusten kautta.

Suomessa tartuntoja on raportoitu vähän tavallista enemmän 15–19-vuotiaiden ja 20–24-vuotiaiden ikäryhmissä.

Eniten todettuja tartuntoja on kuitenkin yli 75-vuotiailla. Myös alle 4-vuotiaat korostuvat joukossa.

Rokottaminen kannattaa yhä

Influenssarokote on paras suoja tautia vastaan, Ikonen sanoo.

Hänen mukaansa se tarjoaa 60–80 prosentin suojan.

– Rokote vähentää vakavan taudin ja sairaalahoidon riskiä. Rokote kannattaa vielä ottaa, vaikka epidemia on jo päällä.

Ikonen muistuttaa vielä käsihygieniasta ja yskimiskäytännöistä etenkin joulunpyhien alla.

– Kun mennään kohti pyhiä ja kokoontumisia, hyvä käsihygienia ja yskimiskäytänteet ovat ihan perusasioita taudin leviämisen estämisessä.