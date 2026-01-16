Naisjärjestöjen Keskusliitto huomauttaa, että epäasiallista käyttäytymistä ja seksuaalihäirintää tapahtuu työelämässä edelleen valitettavan laajasti.

Myös pääministeripuolue kokoomuksen eduskuntaryhmä selvittää, onko sen avustajiin kohdistunut erilaista häirintää, kertoo Iltalehti.

Torstaina kerrottiin, että oppositiopuolue SDP on teettämässä asiasta ulkopuolisen selvityksen omassa ryhmässään. Iltalehden mukaan kokoomuksen ryhmäkanslia on jo lähettänyt kokoomusavustajille asiaa koskevan kyselyn ja mahdollisista jatkotoimista päätetään myöhemmin.

Eduskunta on myös ilmoittanut teettävänsä kyselyn epäasiallisesta kohtelusta niille kansanedustajien avustajille, jotka työskentelevät eduskunnan kansliassa. Heitä on noin 40. Tätä samaa kyselyä tarjotaan myös kaikkien eduskuntaryhmien käyttöön.

Eduskunta-avustajien epäasiallinen kohtelu nousi esille sen jälkeen, kun kansanedustaja Ville Merinen (sd.) kertoi Ylen dokumentissa ja myöhemmin Instagramissa, että hänelle on kerrottu kansanedustajien avustajiin kohdistuvasta häirinnästä ja epäasiallisesta käytöksestä.

