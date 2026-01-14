



Vihreiden eduskunta-avustaja ihmettelee, miksei kertomuksiin häirinnästä suhtauduta vakavasti: "Ensimmäinen reaktio oli tyrmäävä" Lehtikuva Julkaistu 14.01.2026 17:50 Joonas Turunen joonas.turunen@mtv.fi Antonia Berg antonia.berg@mtv.fi Kahta vihreiden kansanedustajaa avustava Iida Tani ihmettelee, miksi kansanedustaja Ville Meriläinen kertomia, avustajiin kohdistuvia häintätapauksia ei oteta vakavasti. Hän pitää hyvänä asiana, että myös SDP:n Tytti Tuppurainen nostaa asian esiin. Ylen dokumentista lähtenyt keskustelu eduskunta-avustajien kokemasta häirinnästä näyttää laajenevan, kun myös SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen ottaa asiaan kantaa. Kansanedustaja Ville Merinen (sd.) kertoi maanantaina julkaistussa Ylen dokumentissa, että eduskunta-avustajat ovat uskoutuneet hänelle kokemastaan häirinnästä. Tuppurainen kertoo keskustelleensa Merisen kanssa. – Keskusteltuani hänen kanssaan tein sen johtopäätöksen, että tämä ilmiö, josta hän on kertonut, on todellinen. Eduskunnassa työskentelevät eduskunta-avustajat ovat uskoutuneet hänelle ja kertoneet tarinoita, joissa käy kiistatta ilmi häirintätapauksia ja epäasiallista käytöstä, Tuppurainen sanoo MTV Uutisille. Vihreiden avustaja: Kokoomuksesta ja keskustasta kiistettiin ilmiön olemassaolo Merisen ulostuloon on ottanut kantaa myös esimerkiksi eduskunta-avustaja Iida Tani. Hän on ollut kansanedustajien Atte Harjanne ja Fatim Diarra avustaja vuodesta 2023 alkaen. Tani pitää hyvänä asiana, että Tuppurainen ottaa tapaukseen kantaa.

– Olen tyytyväinen siihen, että meillä on julkisuudessa poliitikko, muukin kuin Ville Merinen, joka ottaa tämän vakavasti, hän sanoo.

Samalla Tani ihmettelee, miksi osa eduskunnasta näyttää toimivan toisin.

– Kyllähän se ensimmäinen reaktio, mikä esimerkiksi saatiin kokoomuksen ja keskustan eduskuntaryhmistä, oli aika tyrmäävä ja tavallaan pyrki siihen, että kiistetään koko tällaisen ilmiön olemassaolo, niin se tuntui minusta aika absurdilta.

Yhteiskunta-ala: Eduskunta ei ole mikään poikkeus

Myös monen eduskunnassa työskentelevän ammattiliitto Yhteiskunta-alan koulutetut ry toteaa, että häirintä on ilmiönä todellinen.

– Häirintä ja epäasiallinen käytös ovat valitettavasti edelleen aito ongelma työelämässä, eikä eduskunta ole tässä mikään poikkeus. Kaikenlainen häirintä ja epäasiallinen kohtelu pitää ottaa työpaikoilla, myös eduskunnassa, vakavasti. Sitä ei saa koskaan vähätellä, toiminnanjohtaja Simo Pöyhönen sanoo.

Iida Tani on kirjoittanut vuonna 2024 julkaistun pro gradu -työn, jossa oli haastateltu nimettömästi kuutta avustajaa häirintäkokemuksista. Osa avustajista oli kokenut häirintää, mutta sen arvioitiin vähentyneen aikaisemmista vuosista.

Tani kuitenkin toteaa, että hänen tietonsa eduskunnasta kannustivat nimenomaan tekemään opinnäytetyön aiheesta. Hän kertoo olleensa tietoinen häirintäkokemuksista jo ennen, kuin tuli itse eduskuntaan töihin.

– Sitä on ehkä jossain määrin vähemmän kuin joskus aikanaan, mutta ei se ole kadonnut mihinkään. Sitä toivoisi, että kun tällaisia väitteitä esitetään kansanedustajan toimesta, niin niihin suhtauduttaisiin vakavasti, hän sanoo.

Samalla Tani toteaa, ettei ole itse kokenut eduskunnassa häirintää tai nähnyt kansanedustajien häiritsevän muita avustajia.

– Sehän ei tietenkään tarkoita, että sitä ei tapahtuisi. Se, että ei ole itse omin silmin nähnyt jotain asiaa, ei tarkoita, etteikö sitä olisi olemassa, hän sanoo.

Tanin mukaan eduskunnassa työskennellessä on vahvistunut käsitys, jonka mukaan häirintä on todellinen ilmiö, joka ei rajoitu vain seksuaalissävytteiseen käyttäytymiseen, vaan koskee myös muuta epäasiallista käytöstä. Hän sanoo, että avustajien kohtaama käytös täyttäisi monessa muussa työyhteisössä työpaikkakiusaamisen tunnusmerkit.

– Mutta eduskunnassa se on sallittua, koska se on niin erityislaatuinen työpaikka, ja edustajat on siellä kansan mandaatilla. Kansanedustajan sana on siellä ikään kuin laki, ja avustajat on nuoria ja vaihtuvuus on suurta, Tani toteaa.

Tuppurainen: Tapausten määrä ei tiedossa

SDP:n Tuppuraisen mukaan keskustelu Merisen kanssa ei ole antanut selkeää kuvaa häirintätapausten määrästä, eikä siitä, millaisista tapauksista on kysymys.

Merinen ei ole halunnut yksilöidä tapauksia, eikä myöskään tuoda julkisuuteen hänelle uskottuja tarinoita.

– Tämä on eräänlaista varjonyrkkeilyä niin kauan, kun meillä ei ole tapauksia, joista ihmiset olisivat avoimesti ilmoittaneet, esimerkiksi tekemällä häirintäilmoituksen, Tuppurainen sanoo.

Hänelle ei vielä kukaan ole kertonut kokemastaan häirinnästä.

– Asian ratkaisu palautuu siihen, että ihmiset rohkaistuisivat tekemään virallisia häirintäilmoituksia ja tapauksia voitaisiin selvittää ja tarvittaessa laajentaa seuraamuksia. Ilman sitä tätä ongelmaa on vaikea kitkeä, Tuppurainen sanoo.

Hänen mukaansa suurin osa eduskunnassa työskentelevistä voi pääosin hyvin omassa työssään. Tuppurainen pitää tärkeänä, että häirintään voidaan puuttua, mikä tarkoittaa myös yhteisten pelisääntöjen päivittämistä.

Joonas Turunen MTV Uutiset Antonia Berg MTV Uutiset