Suomen maastohiihtotähti Iivo Niskanen kertoi Tour de Skin 20 kilometrin perinteisen hiihtotavan takaa-ajokisan jälkeen Viaplaylle jättävänsä kiertueen tähän.

Niskanen sijoittui kisassa kymmennenksi jääden ykköseksi hiihtäneestä Johannes Hösflot Kläbosta minuutin ja 53,6 sekuntia.

Koska ero kärkeen on venähtänyt jo liki kahteen minuuttiin, jättää Niskanen Tour de Skin kesken ja suuntaa Val di Fiemmen sijasta kotiin.

– Pikkaisen liian kaukaa joutui lähtemään. Oikeastaan kilsan jälkeen oli tänään taputeltu meikäläisen Tour. Ei kerennyt siihen mukaan, niin sitten näin huonoilla sijoille lähdetään parantelemaan ja kuntoutumaan olympialaisia kohti, Niskanen kertoi Viaplayn haastattelussa kisan jälkeen.

Tour de Skillä kisataan vielä kaksi kilpailua. Lauantaina edessä on perinteisen sprintti ja sunnuntaina kiertue huipentuu kymmenen kilometrin vapaan hiihtotavan yhteislähtökilpailuun ja Val di Fiemmen nousuun.