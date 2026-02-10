Elon Muskin SpaceX-yhtiö on siirtänyt katseensa Kuuhun, koska se on nopeammin saavutettavissa kuin Mars.
Miljardööri Elon Musk kertoi sunnuntaina X-palvelussaan, että hänen avaruusyhtiönsä SpaceX keskittyy nyt uuteen tavoitteeseen.
Yhtiö aikoo rakentaa kaupungin Kuuhun.
– SpaceX on jo siirtänyt painopisteensä itsestään kasvavan kaupungin rakentamiseen Kuuhun, koska se on mahdollista saavuttaa alle 10 vuodessa, kun taas Marsissa se veisi yli 20 vuotta, Musk kirjoittaa.
– Marsiin on mahdollista matkustaa vain, kun planeetat ovat oikeassa linjassa 26 kuukauden välein (matka-aika kuusi kuukautta), kun taas Kuuhun voimme lähteä 10 päivän välein (matka-aika 2 päivää).
CNN yritti tavoitella SpaceX-yhtiötä kommentoimaan, mitä "itsestään kasvavalla kaupungilla" tarkoitetaan.
Myös Yhdysvaltojen avaruushallinto Nasa panostaa tällä hetkellä Kuuhun, kun ensimmäinen miehitetty kuulento on määrä lähettää matkaan 6. maaliskuuta. Artemis-ohjelman tavoitteena on muun muassa rakentaa Kuuhun miehitetty avaruusasema.
