Yhdysvaltain avaruushallinto Nasan mukaan Artemis II -kuulentoa ei laukaista maaliskuussakaan. Asiasta kertoo Nasan pääjohtaja Jared Isaacman.
Havaittujen teknisten ongelmien arvioimiseksi ja korjaamiseksi alus siirretään takaisin alusten kokoamisessa käytettyyn VAB-rakennukseen. Tämän vuoksi maaliskuun laukaisuikkuna ei ole mahdollinen.
Isaacman ei kertonut vielä arviota uudesta laukaisuajankohdasta.
Nasa siirsi arvioitua laukaisuaikaa viimeksi helmikuun alussa. Tuolloin Nasa kertoi, että laukaisu tapahtuisi aikaisintaan maaliskuussa.
Lennon on tarkoitus kestää kymmenen päivää. Nelihenkinen miehistö lentää Kuun ympäri mutta ei laskeudu Kuuhun. Maahan palatessa Orion-aluksen on tarkoitus laskeutua Tyyneenmereen.
Kyseessä on ensimmäinen miehitetty kuulento sitten vuoden 1972.