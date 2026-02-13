Tähtitieteilijät kertovat hämmästyttävästä havainnostaan.
Tähtitieteilijät kertovat löytäneensä erikoisen planeettajärjestelmän, jonka planeetat ovat aivan kummallisessa järjestyksessä.
Omassa aurinkokunnassamme Aurinkoa lähinnä olevat planeetat ovat kiviplaneettoja ja kauempana olevat planeetat kaasuplaneettoja. Tutkijat ovat luulleet, että tämä järjestys pätisi kaikkialla maailmankaikkeudessa.
Mutta jälleen kerran maailmankaikkeus osaa yllättää: Linnunradan kiekon pullistumassa sijaitsevaa LHS1903 -kääpiötähteä kiertää ainakin kaksi kiviplaneettaa ja kaksi kaasuplaneettaa.
Outoa on se, että kaasuplaneetat kiertävät emotähteään kiviplaneettojen kiertoratojen välissä. Aiheesta uutisoi Science Alert.
Tutkijat ovat aiemmin päätelleet, että planeettajärjestelmien sisemmät planeetat ovat kivisiä, koska emotähden säteily mäjäyttää suurimman osan kaasuista pois.
Kauempana emotähdestä puolestaan kaasu kykenee kerääntymään planeettaytimien ympärille synnyttäen kaasuplaneettoja.
Tuoreen havainnon myötä kaasuplaneettoja voi kuitenkin sijaita emotähdestään katsoen myös kiviplaneettoja lähempänä.
Tutkijat ovat pohtineet syytä kyseiselle tilanteelle.
Yksi mahdollisuus on, että LHS1903 -tähteä kiertävät planeetat ovat saattaneet syntyä yksi kerrallaan, sen sijaan, että ne olisivat muodostuneet samanaikaisesti tähden ympärillä olleesta pölystä.
– Kun LHS1903:n neljäs (kivi)planeetta oli muodostumassa, planeettajärjestelmästä oli saattanut jo kaasu loppua, pohtii tutkimusta johtanut Thomas Wilson Warwickin yliopistosta Science -julkaisussa.
Tämä selittäisi kaasuplaneettojen takana olevan kiviplaneetan olemassaolon.