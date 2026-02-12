Kriittisen pisteen ohittamisen jälkeen maapallon lämpeneminen voi karata pysyvästi käsistä, varoittavat kansainväliset tutkijat.
Tutkijoiden mukaan maailma on odotettua lähempänä ”pistettä, josta ei ole paluuta” ilmastonmuutoksen osalta. Tiedeyhteisön tuoreesta arviosta uutisoi The Guardian.
Termillä tarkoitetaan tilannetta, minkä jälkeen laukalle lähtenyttä maapallon lämpenemistä ei voi enää pysäyttää.
Tutkijoiden mukaan etenevä ilmaston lämpeneminen voi johtaa useiden niin kutsuttujen keikahduspisteiden ylittymiseen, mistä puolestaan voi seurata itseään ruokkiva ja laajalti etenevä ketjureaktio.
Keikahduspisteinä pidetään muun muassa Grönlannin sekä Etelämantereen jääpeitteiden katoamista, vuoristojen jäätiköiden sulamista, arktisen alueen merijään määrää, ikiroutaa, Amazonin sademetsän tilaa sekä lämpöä kuljettavaa Pohjois-Atlantin kiertoliikettä Amocia.
Monissa edellä mainituissa on jo havaittu huolestuttavia merkkejä.
"Helvetillinen kasvihuone"
Laukalle lähtenyt globaali lämpeneminen voisi tutkijoiden mukaan johtaa olosuhteiltaan helvetillisen ”kasvihuone-ilmaston” syntyyn.
Tällöin keskilämpötilat kohoaisivat huomattavasti enemmän kuin 2–3 astetta, joita kohti maapallolla ollaan tällä hetkellä menossa.
Niin kutsutun “kasvihuone Maan” ilmasto olisi olosuhteiltaan huomattavasti haasteellisempi kuin viimeisten 11 000 vuoden aikana. Kyseisenä, oloiltaan suotuisena ajanjaksona kehittyi käytännössä koko ihmissivilisaatio.
Tällä hetkellä maapallon ilmaston arvioidaan lämmenneen noin 1,3–1,5 astetta. Esimerkiksi YK:n alaisen Maailman ilmatieteen järjestön mukaan ilmasto on tähän mennessä lämmennyt yli 1,3 celsiusastetta esiteolliseen aikaan verrattuna.
Jo tämänhetkisellä tasolla sään ääri-ilmiöt ja kuumuus tuhoavat elinympäristöjä ja elinkeinoja eri puolilla maailmaa.
The Guardian nostaa esiin karmeat seuraukset, jotka ilmaantuisivat, jos maapallon lämpeneminen saavuttaisi 3–4 asteen tason.
Tuolloin nykyisenkaltainen talousjärjestelmä sekä yhteiskunnat lakkaisivat toiminasta siinä muodossa kuin on totuttu.
Jo aiemmin mainittu ”kasvihuone-Maa” olisi tätäkin paljon hankalampi elinympäristö.
Lopullisia vaikutuksia?
Tutkijoiden mukaan päättäjät ja ihmiset eivät yleisesti hahmota keikahduspisteiden ylittämisen lopullisia vaikutuksia.
Vaikka fossiilisten polttoaineiden käytön raju vähentäminen on haastavaa, lämpenemisen hillitseminen voi olla kriittisen pisteen ohittamisen jälkeen mahdotonta, vaikka päästöjä leikattaisi rajustikin myöhemmin.
Kansainväliseen tutkijatiimiin kuuluva amerikkalainen tohtori Christopher Wolf varoittaa, että vain muutaman ”keikahduspisteen” ylittäminen voi jo suistaa maailman kohti hallitsematonta, peruuttamatonta lämpenemistä.
Keikahduspisteiden ylittymisen ennustaminen on haastavaa, minkä vuoksi tutkija painottaa ennalta varautumisen merkitystä.
– On todennäköistä, että jo tällä hetkellä globaalit lämpötilat ovat yhtä korkeita tai korkeampia kuin missään vaiheessa edeltäneiden 125 000 vuoden aikana, ja ilmastonmuutos etenee nopeammin kuin monet tieteentekijät ennakoivat, tohtori Wolf kiteyttää.
Tutkijoiden mukaan myös ilmakehän hiilidioksidipitoisuudet ovat todennäköisesti korkeimmalla tasollaan ainakin kahteen miljoonaan vuoteen.
