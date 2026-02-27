Yhdysvaltojen avaruushallinto Nasa ilmoittaa rukkaavansa Artemis-kuuohjelmaa uuteen uskoon.
Nasan johtajan Jared Isaacmanin mukaan tarkoituksena on varmistaa, että amerikkalaiset astronautit voivat palata Kuuhun vuoteen 2028 mennessä.
Nasan tarkoituksena on lisätä avaruuslentoja kevään Artemis 2 -kuulennon ja lopullisen, Kuuhun laskeutumiseen huipentuvan lennon välille. Isaacmanin mukaan laukaisujen toimivuus saadaan näin paranemaan, kun niiden "lihasmuisti" paranee.
Artemis-ohjelmaa ovat riivanneet toistuvat viivästykset. Artemis 2 -kuulentoa on siirretty tänä vuonna jo kahdesti, eikä se toteudu ensi kuussakaan.
Lennon on tarkoitus kestää kymmenen päivää. Nelihenkinen miehistö lentää Kuun ympäri mutta ei laskeudu Kuuhun. Maahan palatessaan Orion-aluksen on tarkoitus laskeutua Tyyneenmereen.