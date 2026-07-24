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Hyvä kunto ei suojaa sydäntaudeilta – professori muistuttaa tärkeästä seikasta: "Ne pitää hoitaa"

12:15 Katso koko haastattelu: Milloin sydänoireista kannattaa huolestua? Kardiologian professori Juhani Junttila vastaisi yleisiin sydänterveyttä koskeviin kysymyksiin MTV Uutiset Livessä.

Julkaistu 24.07.2026 06:51

Liikunta pienentää sydänsairauksien riskiä, mutta hyväkään kunto ei aina estä sydänvaivoja. Moni ajattelee, että hyväkuntoinen ihminen on suojassa sydänvaivoilta tai varsinkin vakavilta oireilta, mutta se ei pidä paikkaansa. Näin muistuttaa Oulun yliopiston kardiologian professori ja Oulun yliopistollinen sairaalan ylilääkäri Juhani Junttila. – Hyväkuntoinen ihminen yleensä on pitänyt itsestään hyvää huolta monella muullakin tavalla eli ennuste sen suhteen, tuleeko heille esimerkiksi sydänpysähdys, on aina paljon parempi, Junttila kommentoi MTV Uutiset Liven haastattelussa. – Mutta hyväkuntoinenkaan ei ole suojassa, jos hänellä on muita valtimotaudin riskitekijöitä, kuten verenpainetta ja korkea kolesteroli. Ne pitää hoitaa, vaikka liikuntaa harrastaisikin. Lue myös: Voiko täysin terve ihminen saada sydänpysähdyksen? Kardiologi kertoo, milloin on aihetta huoleen Maraton ei altista sydänpysähdykselle Aiemmin kesällä kerrottiin Ylen vastaavan päätoimittajan Panu Pokkisen kuolleen sydänpysähdyksen seurauksena 49-vuotiaana. Pokkisen sydän pysähtyi juoksulenkillä Lissabonissa Portugalissa kesäkuun alussa. Hän toipui hyvää vauhtia, mutta hänen sydämensä pysähtyi äkillisesti sairaalassa uudelleen.

Nuorten ja nuorehkojen ihmisten sairauskohtaukset ja kuolemat ovat olleet uutisissa myös esimerkiksi Helsingin maratonilla tapahtuneen kuolemantapauksen myötä.

Kannattaako kovaa liikuntarääkkiä sitten välttää sydäntä suojatakseen?

Junttilan mukaan sydänpysähdykset ovat hyvin harvinaisia maratonin kaltaisissa tapahtumissa.

– Sydänpysähdyksistä on tehty tutkimuksia maratoneihin liittyen aika paljon maailmalla. Ne ovat tutkimusten mukaan suhteellisen harvinaisia tapahtumia, eli suurin piirtein yhdelle miljoonasta juoksijasta tulee sydänpysäys maratonin aikana. Ja ne yleensä hoituvat hirveän hyvin, jos semmoinen tapahtuu.

Junttila muistuttaa, että kestävyysurheilu ei itsessään aiheuta sydänkohtausta.

– Mutta ehkä isossa mittakaavassa, jos tulee jotakin oireita, esimerkiksi rintakipua, sen läpijuokseminen vaikka lenkillä ei ole kauhean viisasta. Kannattaa aina pysähtyä, jos alkaa tulla oireita.

Kesäkuumalla liikkuessa on sydänlääkärin mukaan syytä muistaa myös nesteytys.

– Urheilu on aina kannattavaa ja sanon, että kyllä kannattaa urheilla, se ei ole koskaan huono idea. Mutta kuumalla ilmalla saattaa tulla yllätyksenä se, kuinka paljon nesteitä elimistö vaatii liikkuessa. Eli nestetasapainosta on hyvä pitää huolta.

Milloin sydänoireista pitää huolestua? Miten tunnistaa toisen ihmisen sydänpysähdys ja miten pitää toimia? Katso koko haastattelu yllä olevalta videolta!

Katso myös: Keinot sydänterveelliseen ruokailuun voivat löytyä japanilaisesta ajattelusta

9:24 Kardiologian erikoislääkäri Birgitta Salmela ja Sydänliiton asiantuntija Mari Olli keskustelivat aiheesta Huomenta Suomessa.

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Kati Hyttinen MTV Uutiset Kati Hyttinen työskentelee MTV Uutisissa Lifestyle-toimituksessa, uutisdeskissä ja Huomenta Suomen suunnittelussa, joissa hän seuraa ajankohtaisia asioita ja ilmiöitä. Hän on erikoistunut muun muassa terveys- ja ympäristöaiheisiin. Voit lähettää juttuvinkkejä Katille osoitteeseen kati.hyttinen@mtv.fi. Mona Haapsaari MTV Uutiset

Mona Haapsaari työskentelee MTV Uutisten julkaisupäällikkönä. Hänen vastuullaan ovat Huomenta Suomen, Viiden jälkeen ja erikoisohjelmien kehittäminen sekä näkyvyys eri alustoilla. Voit olla Haapsaareen yhteydessä juttuvinkkien ja palautteen lisäksi esimerkiksi työnhaku- ja työharjoitteluasioissa.

Hyvä kunto ei suojaa sydäntaudeilta | MTV Uutiset