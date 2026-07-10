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Voiko terve ihminen saada sydänpysähdyksen? | MTV Uutiset



Voiko täysin terve ihminen saada sydänpysähdyksen? Kardiologi kertoo, milloin on aihetta huoleen 12:15 Milloin sydänoireista kannattaa huolestua? Oulun yliopiston kardiologian professori Juhani Junttila selvitti asiaa MTV Uutiset Liven haastattelussa. Julkaistu 19 minuuttia sitten Kati Hyttinen Mona Haapsaari Sydänpysähdykset ovat herättäneet huolta viimeaikaisten uutisten jälkeen. Kardiologian professori kertoo, ketkä ovat todellisessa riskissä ja mitä oireita ei pidä koskaan sivuuttaa. Uutisotsikoihin on noussut viime aikoina pelottavan kuuloinen termi: sydänpysähdys. Keskiviikkona kerrottiin, että Ylen vastaava päätoimittaja Panu Pokkinen oli kuollut sydänpysähdyksen seurauksena. Hän oli 49 vuotias. Pokkisen sydän pysähtyi juoksulenkillä Lissabonissa Portugalissa kesäkuun alussa. Hän toipui hyvää vauhtia, mutta hänen sydämensä pysähtyi äkillisesti sairaalassa uudelleen. Nuorten ja nuorehkojen ihmisten sairauskohtaukset ja kuolemat ovat olleet uutisissa myös esimerkiksi Helsingin maratonilla tapahtuneen kuolemantapauksen myötä. Lue myös: Panu Pokkisen vaimolta riipaiseva päivitys: "Apu tuli liian hitaasti" Nuorten sydänpysähdykset ovat harvinaisia Oulun yliopiston kardiologian professori ja Oulun yliopistollinen sairaalan ylilääkäri Juhani Junttila kertoo, että Suomessa tapahtuu sydänperäisiä äkkikuolemia vuositasolla noin 5 000–7 000. Hänen mukaansa varsinkin nuorten ikäluokassa se on kuolinsyynä hyvin harvinainen. – Suurin osa sydänperäisistä äkkikuolemista tapahtuu iäkkäimmille henkilöille. Kaikista kuolemista Suomessa sydänperäisiä äkkikuolemia on noin kymmenen prosenttia, Junttila selvitti MTV Uutiset Liven haastattelussa. Nuorehkojen ihmisten sydänperäiset äkkikuolemat eivät ole myöskään lisääntynyt, päinvastoin. – Kun vuosikymmeniä mennään taaksepäin, koko ajan ovat nuorten sydänpysäykset kaikissa Pohjoismaissa vähentyneet ja äkkikuolemaan liittyvä keski ikä on kasvanut.

Mikä on sydänpysähdys?

Julkisuudessa puhutaan usein sydänkohtauksesta ja sydänpysähdyksestä sekaisin. Ne ovat Junttilan mukaan kuitenkin eri asioita.

– Sydänkohtauksella tarkoitetaan arkikielessä ihan mitä tahansa sydänperäistä tapahtumaa, kuten sydäninfarktia, mutta se on täysin eri asia kuin sydänpysähdys.

– Sydänpysähdys on sitä, että sydän lakkaa lyömästä ja silloin menettää tajunnan ja on eloton. Sydämen infarkti taas on sellainen, että on rintakipua ja on ihan tajuissaan koko ajan.

Sydänperäisiä äkkikuolemia tapahtuu Suomessa noin 5 000–7 000 vuodessa.Shutterstock

Taustalla usein sydänvika

Usein sydänperäisen äkkikuoleman taustalla on Junttilan mukaan sydänvika.

– Yli 95 prosentissa tapauksista löytyy jonkintyyppinen sydänvika, joka ei välttämättä aiemmin ole ollut tiedossa. Noin puolet sydänperäistä äkkikuolemista ja sydänpysäyksistä tapahtuu sellaisille henkilöille, joilla ei ole ollut aiemmin tiedossa sydänsairaudesta, eli tapahtuma on ollut odottamaton, Junttila kertoo.

Näin ollen myös täysin terveeltä vaikuttava ihminen voi saada sydänpysähdyksen.

– Tästä on tutkimustietoa jonkin verran maailmalla olemassa, että melko isolla osalla löytyy jonkintyyppisiä ennakko-oireita ennen sydänpysähdystä, eli se ei ole täysin ensimmäinen tapahtuma. Mutta osalla sydänpysähdys voi olla ensimmäinen oire sydänsairaudesta.

Junttilan mukaan sydänpysähdystä edeltävät oireet voivat olla myös hankalasti määriteltäviä.

– Sen takia niiden kanssa ei lähdetä välttämättä hakeutumaan terveydenhuoltoon.

Suomessa sydän pysähtyy liian usein – miten ehkäistä ennenaikaiset sydänkuolemat? Juttu jatkuu videon alla.

44:32 Katso myös Suomi Areena-keskustelu äkillisestä sydämen pysähdyksestä.

Nuoria pelottaa

Helsingin Sanomat kertoi aiemmin heinäkuussa siitä, että nuoret aikuiset ovat alkaneet hakeutua kardiologille sydämen äkillisen pysähtymisen pelossa, vaikka heillä ei ole oireita.

Tilanne on näkynyt myös Junttilan vastaanotolla. Syy ei ole hänen mukaansa vain julkisuuteen tulleissa uutisissa vaan siinä, että omaa terveyttä ja esimerkiksi sykettä seurataan nykyään niin paljon erilaisilla teknisillä välineillä.

– Niistä ehkä markkinoidaan tiettyjä muuttujia ja ajatellaan, että ne voisivat liittyä sydänsairauteen. Se aiheuttaa jonkin verran huolta ihmisissä.

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Milloin syytä huoleen?

Oikeasti huolestuttava oire on Junttilan mukaan pyörtyminen, etenkin jos taustalla on tykytystuntemuksia rinnassa.

– Ne ovat aina vakavia tapahtumia.

Myös tajunnan menetyksen tunne liikuntaa harrastaessa on otettava tosissaan.

– Jos harrastaa liikuntaa ja alkaa tulemaan semmoinen olo, että taju meinaa karata tai tulee rintakipu rasituksen aikana, semmoinen kannattaa aina selvittää.

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Kati Hyttinen MTV Uutiset Kati Hyttinen työskentelee MTV Uutisissa Lifestyle-toimituksessa, uutisdeskissä ja Huomenta Suomen suunnittelussa, joissa hän seuraa ajankohtaisia asioita ja ilmiöitä. Hän on erikoistunut muun muassa terveys-, ympäristö-, luonto- ja eläinaiheisiin. Voit lähettää juttuvinkkejä Katille osoitteeseen kati.hyttinen@mtv.fi. Mona Haapsaari MTV Uutiset