Argentiinalaispuolustaja Nicolas Otamendi, 38, on ilmoittanut maajoukkueuransa päättymisestä.

Otamendi ehti edustaa Argentiinaa 139 maaottelussa, ja palkintokaapista löytyvät MM-pokaali vuodelta 2022 sekä kaksi Copa American titteliä.

Otamendin maajoukkueuran päätös oli kuitenkin kivulias, kun Argentiina hävisi Espanjalle 0–1 MM-finaalissa viime sunnuntaina.

– Tänään minun on kirjoitettava urani vaikeimmat sanat. MM-finaali oli maajoukkueurani viimeinen ottelu. Tulos ei ollut mieluisa, mutta poistun pää pystyssä tietäen, että tämä joukkue antoi kaikkensa viimeiseen sekuntiin saakka, Otamendi kirjoittaa Instagramissa.

Otamendi liittyi hiljattain argentiinalaisseura River Platen riveihin vietettyään 16 vuotta Euroopan sarjoissa. Siellä hän pelasi Portossa, Valenciassa, Manchester Cityssä ja Benficassa.

0:18 Argentiinalaisten veri kiehahti MM-finaalin loppuvihellyksen jälkeen.