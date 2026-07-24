Argentiinalaispuolustaja Nicolas Otamendi, 38, on ilmoittanut maajoukkueuransa päättymisestä.
Otamendi ehti edustaa Argentiinaa 139 maaottelussa, ja palkintokaapista löytyvät MM-pokaali vuodelta 2022 sekä kaksi Copa American titteliä.
Otamendin maajoukkueuran päätös oli kuitenkin kivulias, kun Argentiina hävisi Espanjalle 0–1 MM-finaalissa viime sunnuntaina.
– Tänään minun on kirjoitettava urani vaikeimmat sanat. MM-finaali oli maajoukkueurani viimeinen ottelu. Tulos ei ollut mieluisa, mutta poistun pää pystyssä tietäen, että tämä joukkue antoi kaikkensa viimeiseen sekuntiin saakka, Otamendi kirjoittaa Instagramissa.
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Otamendi liittyi hiljattain argentiinalaisseura River Platen riveihin vietettyään 16 vuotta Euroopan sarjoissa. Siellä hän pelasi Portossa, Valenciassa, Manchester Cityssä ja Benficassa.
0:18Argentiinalaisten veri kiehahti MM-finaalin loppuvihellyksen jälkeen.