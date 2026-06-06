Ihminen kuoli juoksutapahtumassa lauantaiaamuna.
Helsingissä lauantaina järjestetyssä juoksutapahtumassa on kuollut ihminen. Helsingin poliisi vahvistaa asian MTV Uutisille.
Ensimmäisenä asiasta kertoi Ilta-Sanomat. Lehden mukaan yhtä paikalla ollutta henkilöä oli elvytetty pian tapahtuman alettua aamulla.
IS tavoitti tapahtuman järjestäjän, joka kertoi, että tilanne oli sattunut, kun ensimmäisiä juoksijoita oli alkanut saapua paikalle.
Björn Borg Helsinki Half Marathon järjestettiin lauantaina 6. kesäkuuta. Tapahtuman lähtö ja maali sijaitsivat Meripuitossa eteläisessä Helsingissä.